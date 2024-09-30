Гандболисты помогли своим болельщикам выйти из горящего автобуса

Вечером 29 сентября автобус с болельщиками гандбольного клуба "Виктор" попал в ДТП под Краснодаром (Россия). Игроки, которые ехали вместе со своими фанатами, оказали помощь пострадавшим в ЧП, сообщает Zakon.kz.

По сведениям "Матч ТВ", болельщики возвращались в Ставрополь из Краснодара, где состоялся матч чемпионата России против команды СКИФ.

Авария с участием автобуса и грузовика произошла возле станицы Старокорсунской. В автобусе на момент ДТП было 49 человек, 17 из них пострадали. Погиб водитель грузовика, водитель автобуса ранен.

"На встречную полосу выехал грузовик. Водитель нашего автобуса постарался увернуться, но удар случился все‑таки. Автобус сразу загорелся, мы начали выбивать стекла и выбираться через окна. Всего было три автобуса, плюс гандболисты команды. Они тоже помогали, как могли". Заявление болельщика

Что касается матча, то здесь победу одержали хозяева площадки, гандболисты СКИФа со счетом 30:29. На данный момент, после шести туров российской Суперлиги, клуб "Виктор" занимает пятое место в турнирной таблице, а СКИФ на четвертой позиции. У обеих команд по семь очков.

Тем временем считаные часы остались до четвертьфинального матча между Казахстаном и Аргентиной, который пройдет в рамках мирового первенства по футзалу.