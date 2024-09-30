Каковы шансы казахстанской футзальной сборной против Аргентины на ЧМ-2024
Обе сборные прекрасно знают друг друга, несмотря на то, что встречались между собой всего лишь два раза.
8 сентября подопечные Кака дома обыграли южноамериканцев со счетом 3:2.
А самая первая встреча Аргентины и Казахстана прошла на ЧМ-2016, когда мы минимально уступили землякам Лионеля Месси – 0:1.
И после того матча аргентинцы выиграли мировое первенство в Колумбии: впервые в своей истории.
Наши футзалисты на текущем турнире в Узбекистане показывают хорошие результаты, не проиграв ни одного матча на групповой стадии. В 1/8 финала мы прошли действующих чемпионов мира – Португалию (2:1).
В свою очередь аргентинская дружина также прекрасно чувствует себя на ЧМ-2024, выиграв все три игры на групповом этапе и плюс победа над Хорватией (2:0) за выход в четвертьфинал.
Тем самым, болельщики ждут настоящей битвы двух непобежденных команд за путевку в полуфинал мирового первенства. Матч сборных Казахстана и Аргентины пройдет 30 сентября в Ташкенте: начало в 20:00. Прямую трансляцию этой игры болельщики cмогут посмотреть на телеканале Qazsport.
Победитель предстоящей игры далее в полуфинале (3 октября) сыграет с сильнейшим другой четвертьфинальной встречи между Францией и Парагваем (начало в 17:30).
Между тем, Бразилия и Украина стали первыми полуфиналистами ЧМ-2024.