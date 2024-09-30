Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Каковы шансы казахстанской футзальной сборной против Аргентины на ЧМ-2024

Футзал Матч Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 12:10 Фото: Instagram/kff_team_futsal
30 сентября на мировом первенстве по футзалу в Узбекистане состоятся два последних поединка стадии четвертьфинала, в одном из которых команда Казахстана встретится с чемпионами мира 2016 года – сборной Аргентиной, сообщает Zakon.kz.

Обе сборные прекрасно знают друг друга, несмотря на то, что встречались между собой всего лишь два раза.

8 сентября подопечные Кака дома обыграли южноамериканцев со счетом 3:2.


А самая первая встреча Аргентины и Казахстана прошла на ЧМ-2016, когда мы минимально уступили землякам Лионеля Месси – 0:1.

И после того матча аргентинцы выиграли мировое первенство в Колумбии: впервые в своей истории. 

Наши футзалисты на текущем турнире в Узбекистане показывают хорошие результаты, не проиграв ни одного матча на групповой стадии. В 1/8 финала мы прошли действующих чемпионов мира – Португалию (2:1).

В свою очередь аргентинская дружина также прекрасно чувствует себя на ЧМ-2024, выиграв все три игры на групповом этапе и плюс победа над Хорватией (2:0) за выход в четвертьфинал.

Тем самым, болельщики ждут настоящей битвы двух непобежденных команд за путевку в полуфинал мирового первенства. Матч сборных Казахстана и Аргентины пройдет 30 сентября в Ташкенте: начало в 20:00. Прямую трансляцию этой игры болельщики cмогут посмотреть на телеканале Qazsport.   

Победитель предстоящей игры далее в полуфинале (3 октября) сыграет с сильнейшим другой четвертьфинальной встречи между Францией и Парагваем (начало в 17:30). 

Между тем, Бразилия и Украина стали первыми полуфиналистами ЧМ-2024. 

Читайте также

Стендовая стрельба 5 Золотых наград
Казахстанские стрелки завоевали 8 медалей в предпоследний день Кубка Азии
Футзал Полуфиналисты ЧМ-2024
Бразилия и Украина разыграют первую путевку в финал ЧМ-2024 по футзалу
Эксперт оценил скандал в финале Кубка Казахстана
Эксперт оценил футбольный скандал в финале Кубка Казахстана
Куандык Шынасилов
Месси Лионель Аргентина Узбекистан Сборная Казахстана 2024 год Футзал Чемпионаты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: