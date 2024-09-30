Каковы шансы казахстанской футзальной сборной против Аргентины на ЧМ-2024

30 сентября на мировом первенстве по футзалу в Узбекистане состоятся два последних поединка стадии четвертьфинала, в одном из которых команда Казахстана встретится с чемпионами мира 2016 года – сборной Аргентиной, сообщает Zakon.kz.

Обе сборные прекрасно знают друг друга, несмотря на то, что встречались между собой всего лишь два раза.

8 сентября подопечные Кака дома обыграли южноамериканцев со счетом 3:2.





А самая первая встреча Аргентины и Казахстана прошла на ЧМ-2016, когда мы минимально уступили землякам Лионеля Месси – 0:1.

И после того матча аргентинцы выиграли мировое первенство в Колумбии: впервые в своей истории.



Наши футзалисты на текущем турнире в Узбекистане показывают хорошие результаты, не проиграв ни одного матча на групповой стадии. В 1/8 финала мы прошли действующих чемпионов мира – Португалию (2:1).

В свою очередь аргентинская дружина также прекрасно чувствует себя на ЧМ-2024, выиграв все три игры на групповом этапе и плюс победа над Хорватией (2:0) за выход в четвертьфинал.

Тем самым, болельщики ждут настоящей битвы двух непобежденных команд за путевку в полуфинал мирового первенства. Матч сборных Казахстана и Аргентины пройдет 30 сентября в Ташкенте: начало в 20:00. Прямую трансляцию этой игры болельщики cмогут посмотреть на телеканале Qazsport.

Победитель предстоящей игры далее в полуфинале (3 октября) сыграет с сильнейшим другой четвертьфинальной встречи между Францией и Парагваем (начало в 17:30).

Между тем, Бразилия и Украина стали первыми полуфиналистами ЧМ-2024.