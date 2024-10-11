Сборная Казахстана по футзалу взлетела в мировом рейтинге

Сборная Казахстана по футзалу поднялась в мировом рейтинге после чемпионата мира. Лидер рейтинга остался неизменным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, ФИФА обновила мировой рейтинг национальных сборных по футзалу по итогам чемпионата мира 2024 года.

Казахстанская команда улучшила свои позиции, поднявшись с 8-го на 5-е место. Лидером остается сборная Бразилии, которая вновь стала чемпионом мира.