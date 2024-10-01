Роналду забил 904-й гол и принес первую победу "Аль-Насру" в Лиге чемпионов
Форвард "Аль-Насра" поразил ворота катарского клуба во втором туре азиатской Лиги чемпионов и принес своей дружине первую победу (2:1) в новом сезоне данного турнира.
"Тяжелый труд окупается. Идем дальше".Криштиану Роналду
Тем самым Роналду довел свой счет забитым голам до 904 в карьере, из них 772 на клубном уровне.
Нужно отметить, что португалец уже забил семь голов в восьми последних играх за свой коллектив. Гол катарцам в Лиге чемпионов он посвятил покойному отцу.
🟡🔵❤️ Cristiano Ronaldo: "Today's goal has a different flavor… I wish my father was alive because today is his birthday". pic.twitter.com/uPlmIMXIMg— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2024
"У сегодняшнего гола другой оттенок. Я бы хотел, чтобы мой отец был жив, потому что сегодня у него день рождения".Криштиану Роналду
Роналду было 20 лет, когда его отец Жозе умер от печеночной недостаточности. В тот момент Криштиану уже играл в "Манчестер Юнайтед".
В данное время лидер сборной Португалии защищает честь "Аль-Насра", куда перебрался в начале 2023 года.
Недавно популярный нападающий сделал заявление, что хочет забить 100 голов за карьеру.