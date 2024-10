Роналду забил 904-й гол и принес первую победу "Аль-Насру" в Лиге чемпионов

Форвард "Аль-Насра" поразил ворота катарского клуба во втором туре азиатской Лиги чемпионов и принес своей дружине первую победу (2:1) в новом сезоне данного турнира.

Тем самым Роналду довел свой счет забитым голам до 904 в карьере, из них 772 на клубном уровне.

Нужно отметить, что португалец уже забил семь голов в восьми последних играх за свой коллектив. Гол катарцам в Лиге чемпионов он посвятил покойному отцу.

🟡🔵❤️ Cristiano Ronaldo: "Today's goal has a different flavor… I wish my father was alive because today is his birthday". pic.twitter.com/uPlmIMXIMg