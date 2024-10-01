Роналду забил 904-й гол и принес первую победу "Аль-Насру" в Лиге чемпионов

В ночь на 1 октября португальская футбольная звезда саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду отметился 904-м голом в своей карьере. Этот мяч стал победным в поединке с "Аль-Райяном" (Катар) в рамках азиатской Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Форвард "Аль-Насра" поразил ворота катарского клуба во втором туре азиатской Лиги чемпионов и принес своей дружине первую победу (2:1) в новом сезоне данного турнира.

"Тяжелый труд окупается. Идем дальше". Криштиану Роналду

Тем самым Роналду довел свой счет забитым голам до 904 в карьере, из них 772 на клубном уровне.

Нужно отметить, что португалец уже забил семь голов в восьми последних играх за свой коллектив. Гол катарцам в Лиге чемпионов он посвятил покойному отцу.

🟡🔵❤️ Cristiano Ronaldo: "Today's goal has a different flavor… I wish my father was alive because today is his birthday". pic.twitter.com/uPlmIMXIMg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2024

"У сегодняшнего гола другой оттенок. Я бы хотел, чтобы мой отец был жив, потому что сегодня у него день рождения". Криштиану Роналду

Роналду было 20 лет, когда его отец Жозе умер от печеночной недостаточности. В тот момент Криштиану уже играл в "Манчестер Юнайтед".

В данное время лидер сборной Португалии защищает честь "Аль-Насра", куда перебрался в начале 2023 года.

Недавно популярный нападающий сделал заявление, что хочет забить 100 голов за карьеру.