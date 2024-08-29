Криштиану Роналду планирует забить 1000 голов за карьеру

Португальская футбольная звезда Криштиану Роналду дал первое большое интервью для своего канала в YouTube, где ему вопросы задавал легендарный экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд, сообщает Zakon.kz.

Капитан "Аль-Насра" в беседе с бывшим одноклубником Рио Фердинандом высказался, что намерен забить 1000 голов за карьеру в предстоящие пару лет.

"Планирую достигнуть планки в 1000 голов. Если у меня не будет травм, это для меня самое важное, я хочу этого. Для меня лучший результат – это сначала добраться до отметки 900 голов. А после этого задача установить показатель в 1000 голов. Все мои предыдущие голы есть на видео". Криштиану Роналду

Ныне 39-летний португальский нападающий выступает в чемпионате Саудовской Аравии, и он доволен своей жизнью в Персидском заливе.

"У меня здесь не возникло сложностей, адаптация прошла легко и мне очень нравится в "Аль-Насре". Красное море – мой второй дом, если не первый, это потрясающе, настоящий алмаз, одно из самых красивых мест, где я когда-либо бывал. Аль-Ула – духовное место, где ты ощущаешь энергетику, и все это я прочувствовал. В горах у них есть даже снег. Это прекрасная страна, мне там нравится, как и моей семье, я счастлив". Криштиану Роналду

Роналду поделился мнением по отношению к критике в свой адрес.

"Критиковать намного проще, чем ценить то, что есть. Если ты говоришь что-то хорошее, это не продается. Ты должен говорить о плохом. Это нормально. У меня наибольшее число подписчиков в мире. И это не только из-за моего красивого лица, но и всего остального. Из-за голов, трофеев, семьи и образа жизни. Люди следят потому, что им во мне что-то нравится. А критикуют все на свете, это для меня не проблема". Криштиану Роналду

Лидер сборной Португалии также высказался о своем выступлении на чемпионате Европы в Германии.

"Я плакал из-за незабитого пенальти, но Облак сделал прекрасный сэйв. Ты плохо себя чувствуешь, думаешь о людях, которые пришли на стадион, о детях, о маме, о девушке. Мне было грустно из-за этого. Я думаю про себя: "Криштиану, ты лучший футболист мира". Когда что-то идет не так, я это хорошо чувствую. Но мне это нравится, я знаю, как с этим справляться. Когда не забил пенальти, мне стало жаль себя, фанатов, семью, и дело не в том, что говорят люди". Криштитану Роналду

Лидер саудовского клуба также раскрыл причины своей долгой карьеры в футболе.

"Знаю, что все еще хорошо смотрюсь, могу обвести, пробить, забить и подпрыгнуть. Когда начну чувствовать, что у меня не получается, соберу вещи и уйду. Но до этого еще далеко. Не знаю, когда завершу карьеру, сейчас нужно наслаждаться моментом. Дело прежде всего во мне, все еще люблю играть в футбол. Я доказываю не публике, мне все равно, что люди говорят. В большей степени хочу кое-что показать своим детям. Это они меня вдохновляют, они молоды и все видят". Криштиану Роналду

На данный момент у Криштиану Роналду насчитывается 899 забитых голов за карьеру. А на днях он вошел в Книгу рекордов Гиннесса.