Боксер Андрей Михайлович пригрозил убить Жанибека Алимханулы
Фото: Instagram/andrei_mikhailovich_
2 октября новозеландский боксер пригрозил убить казахстанского соперника, сообщает Zakon.kz.
Угроза прозвучала на пресс-конференции спортсменов. Нужно отдать должное Алимханулы, который воспринял это заявление с усмешкой и дал понять, что этого не произойдет.
Тренер и менеджер Михайловича тоже не остался в стороне. Исаак Пич назвал Алимханулы позором бокса, припомнив июльскую госпитализацию после взвешивания. В ответ Алимханулы пообещал Михайловичу "тяжелый день в пятницу".
Бой состоится 4 октября.
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