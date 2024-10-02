Боксер Андрей Михайлович пригрозил убить Жанибека Алимханулы

2 октября новозеландский боксер пригрозил убить казахстанского соперника, сообщает Zakon.kz.

Угроза прозвучала на пресс-конференции спортсменов. Нужно отдать должное Алимханулы, который воспринял это заявление с усмешкой и дал понять, что этого не произойдет.

Тренер и менеджер Михайловича тоже не остался в стороне. Исаак Пич назвал Алимханулы позором бокса, припомнив июльскую госпитализацию после взвешивания. В ответ Алимханулы пообещал Михайловичу "тяжелый день в пятницу".

Бой состоится 4 октября.