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Боксер Андрей Михайлович пригрозил убить Жанибека Алимханулы

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 03:22 Фото: Instagram/andrei_mikhailovich_
2 октября новозеландский боксер пригрозил убить казахстанского соперника, сообщает Zakon.kz.

Угроза прозвучала на пресс-конференции спортсменов. Нужно отдать должное Алимханулы, который воспринял это заявление с усмешкой и дал понять, что этого не произойдет.

Тренер и менеджер Михайловича тоже не остался в стороне. Исаак Пич назвал Алимханулы позором бокса, припомнив июльскую госпитализацию после взвешивания. В ответ Алимханулы пообещал Михайловичу "тяжелый день в пятницу".

Бой состоится 4 октября.

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