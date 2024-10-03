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Квартиры подарили спортсменам в Северо-Казахстанской области

Спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 07:55 Фото: пресс-служба акимата СКО
2 октября Исламу Евлоеву, Алтынбеку Аусагитову и Наталье Богдановой вручили ключи от квартир, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба регионального акимата, победителей и призеров чемпионатов мира и Всемирных игр кочевников, а также их тренеров чествовал глава области Гауез Нурмурхамбетов.

Северо-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 07:55

Фото: пресс-служба акимата СКО

К примеру, в Астане на Играх кочевников:

  • Мейіржан Берекетов стал чемпионом по "Қазақ күресі";
  • Сания Аскер выиграла "золото" по "Бес асық";
  • Амир Серик победил в "Құнан бәйге".
Северо-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 07:55

Фото: пресс-служба акимата СКО

Также на мировой спортивной арене прославили Северо-Казахстанскую область и другие спортсмены. Они и их тренеры получили в этот день благодарственные письма и денежные сертификаты.

Северо-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 07:55

Фото: пресс-служба акимата СКО

В честь Дня пожилых людей аким СКО Гауез Нурмухамбетов встретился с представителями старшего поколения.

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