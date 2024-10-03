Квартиры подарили спортсменам в Северо-Казахстанской области

2 октября Исламу Евлоеву, Алтынбеку Аусагитову и Наталье Богдановой вручили ключи от квартир, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба регионального акимата, победителей и призеров чемпионатов мира и Всемирных игр кочевников, а также их тренеров чествовал глава области Гауез Нурмурхамбетов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

К примеру, в Астане на Играх кочевников:

Мейіржан Берекетов стал чемпионом по "Қазақ күресі";

Сания Аскер выиграла "золото" по "Бес асық";

Амир Серик победил в "Құнан бәйге".

Фото: пресс-служба акимата СКО

Также на мировой спортивной арене прославили Северо-Казахстанскую область и другие спортсмены. Они и их тренеры получили в этот день благодарственные письма и денежные сертификаты.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В честь Дня пожилых людей аким СКО Гауез Нурмухамбетов встретился с представителями старшего поколения.