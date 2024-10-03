Квартиры подарили спортсменам в Северо-Казахстанской области
Фото: пресс-служба акимата СКО
2 октября Исламу Евлоеву, Алтынбеку Аусагитову и Наталье Богдановой вручили ключи от квартир, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба регионального акимата, победителей и призеров чемпионатов мира и Всемирных игр кочевников, а также их тренеров чествовал глава области Гауез Нурмурхамбетов.
Фото: пресс-служба акимата СКО
К примеру, в Астане на Играх кочевников:
- Мейіржан Берекетов стал чемпионом по "Қазақ күресі";
- Сания Аскер выиграла "золото" по "Бес асық";
- Амир Серик победил в "Құнан бәйге".
Фото: пресс-служба акимата СКО
Также на мировой спортивной арене прославили Северо-Казахстанскую область и другие спортсмены. Они и их тренеры получили в этот день благодарственные письма и денежные сертификаты.
Фото: пресс-служба акимата СКО
В честь Дня пожилых людей аким СКО Гауез Нурмухамбетов встретился с представителями старшего поколения.
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