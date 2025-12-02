Казахстанский борец-вольник получил квартиру за "золото" ЧМ-2024

Чемпиону мира и Азии, казахстанскому борцу вольного стиля Нуркоже Кайпанову вручили ключи от двухкомнатной квартиры в Астане, сообщает Zakon.kz.

1 декабря в Алматы стартовал чемпионат РК по греко-римской, вольной и женской борьбе среди взрослых. По информации пресс-службы Kazwrestling, в первый же день соревнований, наравне со схватками палуанов, состоялась торжественная церемония награждения ряда отечественных спортсменов.

Чемпиону мира 2024 года по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг Нуркоже Кайпанову вручили ключи от двухкомнатной квартиры в Астане.

А обладатель титула чемпиона мира по греко-римской борьбе 2024 года Айдос Султангали получил от казахстанской федерации денежную премию в размере 25 000 долларов.

ЧРК продлится до 6 декабря. Болельщики смогут увидеть состязания лучших борцов страны на коврах спортивного комплекса Almaty Arena.