#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
513.45
596.99
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
513.45
596.99
6.59
Спорт

Казахстанский борец-вольник получил квартиру за "золото" ЧМ-2024

Борьба Дар Квартира, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 11:09 Фото: Instagram/kazwrestling_official
Чемпиону мира и Азии, казахстанскому борцу вольного стиля Нуркоже Кайпанову вручили ключи от двухкомнатной квартиры в Астане, сообщает Zakon.kz.

1 декабря в Алматы стартовал чемпионат РК по греко-римской, вольной и женской борьбе среди взрослых. По информации пресс-службы Kazwrestling, в первый же день соревнований, наравне со схватками палуанов, состоялась торжественная церемония награждения ряда отечественных спортсменов.

Чемпиону мира 2024 года по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг Нуркоже Кайпанову вручили ключи от двухкомнатной квартиры в Астане.

А обладатель титула чемпиона мира по греко-римской борьбе 2024 года Айдос Султангали получил от казахстанской федерации денежную премию в размере 25 000 долларов.

ЧРК продлится до 6 декабря. Болельщики смогут увидеть состязания лучших борцов страны на коврах спортивного комплекса Almaty Arena.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Казахстанский борец завоевал "золото" на чемпионате Азии в Аммане
21:26, 30 марта 2025
Казахстанский борец завоевал "золото" на чемпионате Азии в Аммане
Казахстанский вольник, сотворивший сенсацию на ЧМ, обратился к тренерам
14:09, 24 октября 2023
Казахстанский вольник, сотворивший сенсацию на ЧМ, обратился к тренерам
С победы стартовал казахстанский борец на ЧМ-2023
18:22, 16 сентября 2023
С победы стартовал казахстанский борец на ЧМ-2023
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: