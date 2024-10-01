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Аким СКО встретился со старшим поколением региона

Встретился со старшим поколением региона, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 17:10 Фото: акимат СКО
Сегодня в честь Дня пожилых людей аким СКО Гауез Нурмухамбетов встретился с представителями старшего поколения, они вместе посадили деревья возле нового детского сада в микрорайоне Бірлік.

Глава региона поблагодарил аксакалов за неоценимый вклад в экономику страны и региона. Они достойно трудились в разных сферах в сложные годы Независимости. Несмотря на заслуженный отдых, многие ветераны труда сейчас активно вовлечены в общественную жизнь, делятся богатым жизненным опытом, дают напутствие и благословение молодому поколению.

Встретился со старшим поколением региона, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 17:10

Фото: акимат СКО

Встретился со старшим поколением региона, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 17:10

Фото: акимат СКО

"Вы – наше вдохновение, пример стойкости и жизненной силы. В этот особенный день хочу пожелать всему старшему поколению здоровья, счастья и долгих лет жизни! Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, заботой и теплом близких", – поздравил аким СКО.
Встретился со старшим поколением региона, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 17:10

Фото: акимат СКО

Встретился со старшим поколением региона, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 17:10

Фото: акимат СКО

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