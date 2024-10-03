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Месси оформил дубль и досрочно завоевал чемпионство в МЛС

Футбол Трофей МЛС, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 09:28 Фото: Instagram/intermiamicf
Американский футбольный клуб "Интер Майами" досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС благодаря двум мячам своего лидера Лионеля Месси, для которого это 46-й трофейв карьере, сообщает Zakon.kz.

Рано утром 3 октября клуб из Флориды на выезде победил команду "Коламбус Крю" со счетом 3:2 и, набрав 68 очков, гарантировал себе первое место в турнирной таблице МЛС.


В итоге "Интер Майами" выиграл Supporters’ Shield, трофей, которым награждается победитель регулярного первенства МЛС.

А для Лионеля Месси, который забил два гола за пять минут в победном матче, это 46-й титул за всю карьеру. 

Всего аргентинский форвард в 16 матчах нынешнего сезона американской Лиги отличился 17-ю взятиями ворот и сделал 10 результативных передач.

Стоит также отметить, что клуб Месси первым заработал путевку в плей-офф нынешнего сезона Кубка МЛС, игры которого стартуют чуть позже. В нем примут участие 18 команд, по девять от каждой конференции.

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