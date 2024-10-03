Лидер "Реала" показал своего "визажиста"
Фото: Instagram/lukamodric10
Капитан испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" и национальной сборной Хорватии Лука Модрич трогательно поздравил младшую дочь Софию с днем рождения. Ей исполнилось семь лет, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 2 октября 2024 года, именитый футболист опубликовал в своем Instagram несколько фотографий с именинницей.
Фото: Instagram/lukamodric10
"С днем рождения, мой маленький ангел! А иногда и мой визажист! Люблю тебя очень сильно!" – написал Лука Модрич под публикацией.
Многомиллионная аудитория футболиста поздравила Софию с семилетием, а также закидала отца и дочь комплиментами:
- "С днем рождения, милая София!"
- "С днем рождения твою принцессу".
- "Лучший папочка. С днем рождения твою принцессу".
- "Модрич на второй фотографии – замечательный отец".
Лука Модрич и Ване Боснич поженились в мае 2010 года. В июне того же года у них родился сын Ивано, в апреле 2013-го – дочь Эма. Затем, в октябре 2017 года, у пары родилась еще одна дочь – София.
25 июня 2024 года стало известно, что лидер хорватской сборной Лука Модрич установил рекорд европейских чемпионатов.
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