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Лидер "Реала" показал своего "визажиста"

Лидер &quot;Реала&quot; показал своего визажиста, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 14:31 Фото: Instagram/lukamodric10
Капитан испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" и национальной сборной Хорватии Лука Модрич трогательно поздравил младшую дочь Софию с днем рождения. Ей исполнилось семь лет, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 2 октября 2024 года, именитый футболист опубликовал в своем Instagram несколько фотографий с именинницей.

Лидер "Реала" показал своего визажиста, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 14:31

Фото: Instagram/lukamodric10

"С днем рождения, мой маленький ангел! А иногда и мой визажист! Люблю тебя очень сильно!" – написал Лука Модрич под публикацией.

Многомиллионная аудитория футболиста поздравила Софию с семилетием, а также закидала отца и дочь комплиментами:

  • "С днем рождения, милая София!"
  • "С днем рождения твою принцессу".
  • "Лучший папочка. С днем рождения твою принцессу".
  • "Модрич на второй фотографии – замечательный отец".

Лука Модрич и Ване Боснич поженились в мае 2010 года. В июне того же года у них родился сын Ивано, в апреле 2013-го – дочь Эма. Затем, в октябре 2017 года, у пары родилась еще одна дочь – София.

25 июня 2024 года стало известно, что лидер хорватской сборной Лука Модрич установил рекорд европейских чемпионатов.

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