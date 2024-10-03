Лидер "Реала" показал своего "визажиста"

Капитан испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" и национальной сборной Хорватии Лука Модрич трогательно поздравил младшую дочь Софию с днем рождения. Ей исполнилось семь лет, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 2 октября 2024 года, именитый футболист опубликовал в своем Instagram несколько фотографий с именинницей.

Фото: Instagram/lukamodric10

"С днем рождения, мой маленький ангел! А иногда и мой визажист! Люблю тебя очень сильно!" – написал Лука Модрич под публикацией.

Многомиллионная аудитория футболиста поздравила Софию с семилетием, а также закидала отца и дочь комплиментами:

"С днем рождения, милая София!"

"С днем рождения твою принцессу".

"Лучший папочка. С днем рождения твою принцессу".

"Модрич на второй фотографии – замечательный отец".

Лука Модрич и Ване Боснич поженились в мае 2010 года. В июне того же года у них родился сын Ивано, в апреле 2013-го – дочь Эма. Затем, в октябре 2017 года, у пары родилась еще одна дочь – София.

25 июня 2024 года стало известно, что лидер хорватской сборной Лука Модрич установил рекорд европейских чемпионатов.