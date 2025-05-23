Самый титулованный футболист "Реала" покидает клуб

39-летний полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич объявил об уходе из мадридского "Реала" по окончании сезона. В составе "сливочных" хорват выиграл 28 трофеев и стал живой иконой для многих, сообщает Zakon.kz.

Весть об уходе опытного полузащитника также распространила пресс-служба мадридского коллектива. В свою очередь Модрич пока не собирается паковать чемоданы, он еще сыграет на клубном чемпионате мира в США.

Лука надел майку "Реала" в 2012 году и с тех пор выиграл 28 титулов, включая 6 трофеев Лиги чемпионов УЕФА.

"24 мая сыграю свой последний матч на "Сантьяго Бернабеу". Игра за "Реал" изменила мою жизнь как футболиста и человека. Горжусь, что стал частью одной из самых успешных эпох лучшего клуба в истории. Искренне благодарю клуб, Флорентино Переса, партнеров, тренеров и всех, кто помогал мне все это время. За эти годы пережил невероятные моменты, финалы, празднования и волшебные ночи на "Бернабеу". Выиграли все и я был очень, очень счастлив. Ухожу с сердцем, полным гордости, благодарности и незабываемых воспоминаний". Лука Модрич

В текущем сезоне Лука Модрич сыграл 34 матча в испанском чемпионате, где забил два гола и отдал шесть передач.

Уход такого значимого игрока не оставили без внимания его звездные коллеги, и в первую очередь Криштиану Роналду.

"Спасибо за все, Лука. Для меня было большой честью разделить с тобой столько моментов в клубе. Желаю тебе успехов во всем, что будет дальше". Криштиану Роналду

Всего лишь один сезон отыграл рядом с хорватом французский снайпер Ла Лиги Килиан Мбаппе.

"Брате (по-хорватски "брат"), мне повезло играть и делить раздевалку с тобой в этом сезоне. Увидел, что на самом деле означает величие. Ты не только один из лучших игроков всех времен, но и, в первую очередь, замечательный человек. Писал историю лучшего клуба мира на протяжении более чем десятилетия и выиграл все. Завоевал то, что не имеет цены, уважение и восхищение всего мира. Спасибо за все, легенда". Килиан Мбаппе

Если Килиан сыграл всего лишь год за королевскую дружину, то Винисиус Жуниор знает Модрича очень давно.

"Как же тяжело прощаться, Лука. Это были годы, проведенные в одной раздевалке с легендой. Твоя история в "Мадриде" не имеет себе равных: 28 титулов за 13 сезонов. Она наполнена изяществом, талантом, скромностью и научила меня большему, чем тысяча слов. Спасибо тебе за все твои советы, за твою манеру игры, а также за твой характер. Твой футбол был искусством. А то, как ты относился ко мне, было подарком. Научился у тебя пасовать шведой, но, прежде всего, научился у тебя каждодневному великодушию. Буду скучать по тебе. Спасибо за все, Маэстро. Очень сильно тебя люблю". Винисиус Жуниор

В декабре 2024 года Лука Модрич стал самым титулованным игроком в истории "Реала".