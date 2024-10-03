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"Барыс" на дне турнирной таблицы: серия неудач продолжилась в матче со "Спартаком"

&quot;Барыс&quot; на дне турнирной таблицы: серия неудач продолжается в гостевом туре, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 00:13 Фото: ru.hcbarys.kz
Клуб "Барыс" из Астаны 3 октября вновь потерпел поражение, начав гостевую серию после неудачных домашних матчей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в Москве, на арене "Мегаспорт", в рамках очередного тура Континентальной хоккейной лиги местный "Спартак" одержал победу над "Барысом" со счетом 4:2.

За астанинский клуб отличились Даниил Апальков, забивший во втором периоде, и Антон Бурдасов, поразивший ворота соперника в третьем.

На данный момент "Барыс" является аутсайдером не только Восточной конференции, но и всего чемпионата. В 11 матчах команда набрала всего пять очков. Под руководством нового главного тренера Вячеслава Буцаева столичный клуб провел три домашние встречи, выиграв только одну – против "Сочи" (1:0), но затем потерпел поражения от "Витязя" (0:2) и "Торпедо" (1:10).

Издание отмечается, что команда находится в глубоком кризисе, и даже после смены главного тренера ситуация не улучшается.

В последнем домашнем матче "Барыс" потерпел сокрушительное поражение от "Торпедо", пропустив десять шайб (1:10), что усугубляет положение клуба, который замыкает турнирную таблицу Восточной конференции с пятью очками.

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