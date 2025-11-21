"Барыс" одержал победу и прервал серию неудач в матче с "Салаватом Юлаевым"
Гости открыли счет на 12-й минуте усилиями Артура Фаизова, однако команда из Астаны быстро восстановила равновесие. Уже через три минуты Джейк Масси уверенно замкнул атаку и сравнял счет – 1:1.
Ключевым моментом стал второй период: на 33-й минуте Алихан Асетов завершил комбинацию после передач Шайхмедденова и Панюкова, выведя "Барыс" вперед. Этот гол стал решающим – хозяева удержали преимущество до финальной сирены.
"Барыс" после 29 матчей имеет 27 очков и поднимается на 7-ю строчку Восточной конференции. У "Салавата Юлаева" третье поражение подряд и 10-е место на Востоке с 23 очками после 28 встреч.
