"Барыс" одержал победу и прервал серию неудач в матче с "Салаватом Юлаевым"

Астанинский клуб "Барыс" 21 ноября взял важные два очка в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, обыграв "Салават Юлаев" со счетом 2:1 на "Барыс-Арене", сообщает Zakon.kz.

Гости открыли счет на 12-й минуте усилиями Артура Фаизова, однако команда из Астаны быстро восстановила равновесие. Уже через три минуты Джейк Масси уверенно замкнул атаку и сравнял счет – 1:1.

Ключевым моментом стал второй период: на 33-й минуте Алихан Асетов завершил комбинацию после передач Шайхмедденова и Панюкова, выведя "Барыс" вперед. Этот гол стал решающим – хозяева удержали преимущество до финальной сирены.

"Барыс" после 29 матчей имеет 27 очков и поднимается на 7-ю строчку Восточной конференции. У "Салавата Юлаева" третье поражение подряд и 10-е место на Востоке с 23 очками после 28 встреч.

