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Какое место занимает "Астана" после первой победы в Лиге конференций

Футбол Победа ЛК, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 13:16 Фото: Instagram/fca.astana
3 октября казахстанский футбольный клуб "Астана" на старте общего этапа Лиги конференций УЕФА сумел обыграть сербскую команду "Бачка Топола" с минимальным результатом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Этот успех позволил столичному коллективу набрать первые три очка в турнирной таблице нового розыгрыша Лиги конференций сезона 2024/24, отметили в пресс-службе УЕФА.

Команда Григория Бабаяна сейчас занимает 14-е место в общем списке из 36 клубов.

В поединке против бронзового призера сербского чемпионата победный гол на Центральном стадионе Алматы забил литовский легионер "Астаны" Кипрас Кажуколовас.

"Только первые 20 минут сыграли так, как планировали, и в физическом плане выдерживали тот ритм, который задал соперник. Понимали, что будет тяжело, потому что у нас плотный график. Пытались перенести игру в Караганде на день раньше, но не получилось. Мы больше всего опасались неоптимального физического состояния, это и было видно. До 25 минуты могли забить пару голов, но нам не повезло – штанга, перекладина. Во втором тайме эпизодами был обоюдоострый футбол, оборонялись всем сердцем и самое важное, выиграли и набрали три очка". Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян

В рамках общего этапа Лиги конференций "астанчане" проведут еще пять игр. Будущие соперники казахстанского клуба в ночь на 3 октября также провели свои первые игры:

"Фиорентина" (Италия) – ТНС (Уэльс) – 2:0.

"Петрокуб" (Молдавия) – "Пафос" (Кипр) – 1:4.

"Витория Гимарайнш" (Португалия) – "Целе" (Словения) – 3:1.

"Челси" (Англия) – "Гент" (Бельгия) – 4:2.

"Шэмрок Роверс" (Ирландия) – АПОЭЛ (Кипр) – 1:1.

Во 2-м туре Лиги конференций столичная дружина встретится с командой ТНС (Уэльс), которая пройдет 24 октября на поле соперника.

Пока "Астана" сражается в еврокубках, на уровне КПЛ-2024 стартовали матчи 22-го тура, по итогам двух игр которого на вершину турнирной таблицы поднялся "Ордабасы".

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