Несколько минут назад казахстанский футбольный клуб «Кайрат» на Центральном стадионе Алматы обыграл шведский "Мьельбю" со счетом 1:0 в рамках четвертого тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на прохладную весеннюю погоду, истинные фанаты "желто-черных" пришли на главную футбольную арену Алматы и поддержали своих любимцев.

"Кайрат" с первых минут матча начал опасно атаковать и к 14-й минуте соорудил первый гол. Результативную атаку, начатую Марком Гуалем, удачно завершил Еркин Тапалов.

Несмотря на ряд опасных моментов со стороны "Мьельбю", первый тайм был окончен со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Во второй половине игры преимуществом больше владели гости, которые как минимум три раза могли поразить ворота Темирлана Анарбекова.

Однако мастерство нашего вратаря помогло "Кайрату" удержать победный счет и выиграть первый исторический матч на общем этапе Лиги конференций УЕФА.

Плюс алматинская дружина, благодаря трем заработанным очкам сегодня, временно "залетает" с 27-го места на 15-е в турнирной таблице, набрав суммарные пять баллов.

Итоговая классификация станет ясна предстоящей ночью после завершения всех поединков четвертого тура.

Следующий матч Лиги конференций УЕФА "Кайрат" проведет дома 10 декабря против румынского клуба "Университатя" (Крайова).

Напомним, что накануне тренер "Кайрата" как раз-таки говорил о желании своих подопечных порадовать фанатов в противостоянии с "Мьельбю".