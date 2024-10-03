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"Астана" открывает основную стадию Лиги конференций УЕФА в Алматы

Футбол Старт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 14:57 Фото: Instagram/fca.astana
Вечером 3 октября на Центральном стадионе Алматы пройдет первый матч казахстанского футбольного клуба "Астана" в рамках игр нового розыгрыша Лиги конференций УЕФА, где ее соперником станет сербский коллектив "Бачка Топола", сообщает Zakon.kz.

Соперник "астанчан" – очень молодая команда на европейской арене, образована только в 2005 году. Но уже имеет неплохие показатели на Родине, последние два сезона подряд становились призерами сербской Суперлиги. Сначала взяли "серебро", а затем удостоились "бронзы", что позволило им представить страну в еврокубках.

"Бачка Топола" – серьезная команда, которая играла в группе Лиге Европы. У них есть своя игра, они любят доминировать, точно не будут низко обороняться. Изучили четыре последних их игры, уже полтора месяца работает новый тренер, понимаем, во что они пытаются играть. Команда будет давить с первых минут, а наша задача – навязать им наш план игры. Постараемся дома взять три очка". Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян

Как известно, в новом формате турнира все 36 команд собраны в общую таблицу и проведут по шесть игр. Лучшая первая восьмерка напрямую получит путевки в 1/8 финала.

Главный фаворит нынешнего розыгрыша Лиги конференций – английский "Челси", с которым наша "Астана" встретится 12 декабря в Алматы, в ночь на 4 октября примет дома бельгийский "Гент".

"Лондонцы" сейчас хорошо располагаются в турнирной таблице АПЛ, одержав четыре победы подряд в последних играх, где главную скрипку сейчас играет хавбек Коул Палмер.

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