КПЛ-2024: "Актобе" в важной встрече вырвал победу у "Кайрата"

4 октября прошли заключительные поединки 22-го тура казахстанского первенства среди команд Премьер-лиги, где центральный поединок между "Актобе" и "Кайратом" завершился в пользу западноказахстанцев со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Это было противостояние главных фаворитов нынешнего сезона, и неудача одной из команд снижала шансы на высшие медали КПЛ-2024. В итоге удача улыбнулась хозяевам поля, которые в волевой борьбе сумели сломить сопротивление гостей из Алматы, проигрывая по ходу игры.

В первом тайме команды не смогли ничем отличиться, а вот после перерыва счет открыл "Кайрат" благодаря точному удару Валерия Громыко.

"Актобе" после пропущенного гола реально взялся за дело, штурмуя ворота соперника. Атаки хозяев принесли пользу за 8 минут до финального свистка.

Сначала Смит Гондола восстановил равновесие, а затем "палочка-выручалочка" Идрис Умаев добыл драгоценную победу для своих коллег – 2:1.

Добытые три очка позволили "Актобе" подняться на второе место в турнирной таблице КПЛ-2024, "Кайрат" занимает четвертую строчку.

Впереди всех находится "Ордабасы", который 3 октября в Петропавловске обыграл "Кызылжар" (1:0). Призовую тройку замыкает "Елимай", проигравший на выезде "Жетысу" (0:2). Также следует отметить результаты: "Женис" – "Тобол" – 2:1 и "Атырау" – "Туран" – 3:0.