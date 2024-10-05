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Билет на чемпионат Азии: боксер из Мангистау победил на международном турнире

Билет на чемпионат Азии: боксер из Мангистау победил на международном турнире, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 13:51 Фото: из личного архива Бекзада Нурдаулетова
Мангистауский боксер Бекзад Нурдаулетов обеспечил себе выход на чемпионат Азии, передает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что Бекзад Нурдаулетов представил на международных соревнованиях Мангистаускую область. Судья IBA три звезды, член судейской комиссии РК Руслан Бибуев рассказал, что с 29 сентября по 4 октября в Шымкенте проходил 43-й международный турнир на призы Карокозы Абдналиева. В нем участвовали команды из Украины, Таджикистана, Узбекистана, Турции, сборная команда Казахстана, а также все области и три города – Астана, Алматы и Шымкент.

Бекзад Нурдаулетов выступал в весовой категории до 86 кг. Сопровождал боксера тренер Берик Абдрахманов. В финале спортсмен победил действующего чемпиона РК Темиржана Мукатаева. Теперь его ожидает подготовка к чемпионату Азии, который пройдет в ноябре этого года в Иордании.

Бекзад Нурдаулетов в 2019 году выиграл чемпионат мира по боксу. После победы ему вручили ключи от квартиры в Актау, а в родном Жанаозене подарили автомобиль. В августе он женился.

Про близнецов, достигших высоких результатов в боксе, рассказал бывший старший тренер молодежной сборной Казахстана и экс-главный тренер национальной сборной РК Галым Кенжебаев.

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