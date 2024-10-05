Билет на чемпионат Азии: боксер из Мангистау победил на международном турнире
Lada.kz пишет, что Бекзад Нурдаулетов представил на международных соревнованиях Мангистаускую область. Судья IBA три звезды, член судейской комиссии РК Руслан Бибуев рассказал, что с 29 сентября по 4 октября в Шымкенте проходил 43-й международный турнир на призы Карокозы Абдналиева. В нем участвовали команды из Украины, Таджикистана, Узбекистана, Турции, сборная команда Казахстана, а также все области и три города – Астана, Алматы и Шымкент.
Бекзад Нурдаулетов выступал в весовой категории до 86 кг. Сопровождал боксера тренер Берик Абдрахманов. В финале спортсмен победил действующего чемпиона РК Темиржана Мукатаева. Теперь его ожидает подготовка к чемпионату Азии, который пройдет в ноябре этого года в Иордании.
Бекзад Нурдаулетов в 2019 году выиграл чемпионат мира по боксу. После победы ему вручили ключи от квартиры в Актау, а в родном Жанаозене подарили автомобиль. В августе он женился.
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