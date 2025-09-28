Капитан "Реала" получил серьезную травму и может пропустить матч с "Кайратом"

Основной правый защитник и капитан ФК "Реал Мадрид", самый титулованный игрок в составе Дани Карвахаль получил травму и, возможно, пропустит предстоящий матч с "Кайратом", сообщает Zakon.kz.

"Реал Мадрид" официально подтвердил травму своего капитана на странице в Instagram.

"По итогам анализов, проведенных сегодня медицинским отделом "Реала", у Дани Карвахаля диагностирована травма мышцы солеуса правой ноги. За его восстановлением будут следить", – говорится в посте.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, после диагноза Дани Карвахаль не будет выходить на поле следующие 4 недели. Это говорит о том, что капитан "Реала", скорее всего, не сыграет с "Кайратом".

27 сентября "Реал" проиграл своему историческому сопернику в мадридском дерби – "Атлетику" – с разгромным счетом 5:2.

30 сентября, во вторник, в 21:45 на Центральном стадионе Алматы состоится исторический матч – "Кайрат" против "Реал Мадрида".