#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
504.34
556.34
5.97
Культура и шоу-бизнес

"Когда свадьба?": Куат Хамитов шокировал поклонников

&quot;Когда свадьба?&quot;: Куат Хамитов шокировал поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 16:59 Фото: Instagram/kuat__khamitov
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов накануне, 6 апреля 2025 года, поделился в Instagram новой публикацией, которая шокировала и одновременно позабавила его подписчиков, сообщает Zakon.kz.

37-летний файтер опубликовал фотографию с незнакомкой. Судя по геолокации, казахстанец улетел на отдых в Пхукет (Таиланд).

"В общем, похоже, что родятся черные найманы", – написал под снимком с девушкой Куат, сопроводив запись смайликами.

Реакция подписчиков Хамитова выдалась неоднозначной. Одни поздравили спортсмена и спросили, когда будет свадьба. Другие припомнили Куату про волейболистку Сабину Алтынбекову, на которой он когда-то хотел жениться:

  • "Поздравляю".
  • "Она невинна?"
  • "Красивая пара".
  • "Когда свадьба, брат?"
  • "Будьте счастливы, брат".
  • "Жаным, так похожа на тебя"
  • "Сабина одобрила твой выбор?"
  • "Куат, брат, а что с Сабиной? Сейчас же она свободна".
  • "Стыдно перед Сабиной. Она же развелась с мужем и хотела выйти за тебя – это было ее мечтой, которая теперь не сбудется".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 16:59
Сабина Алтынбекова показала шикарные букеты, которыми ее встретили в Алматы

12 марта 2025 года Сабина Алтынбекова намекнула на причину развода и высказалась о будущем муже.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сергей Жуков переделал песню "18 мне уже" в честь рекорда Овечкина
Культура и шоу-бизнес
17:38, Сегодня
Сергей Жуков переделал песню "18 мне уже" в честь рекорда Овечкина
Гарик Харламов пошутил над Гретцки после рекорда Овечкина
Культура и шоу-бизнес
14:27, Сегодня
Гарик Харламов пошутил над Гретцки после рекорда Овечкина
Сестра Жанны Фриске обратилась к 12-летнему племяннику
Культура и шоу-бизнес
13:54, Сегодня
Сестра Жанны Фриске обратилась к 12-летнему племяннику
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: