"Когда свадьба?": Куат Хамитов шокировал поклонников
Фото: Instagram/kuat__khamitov
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов накануне, 6 апреля 2025 года, поделился в Instagram новой публикацией, которая шокировала и одновременно позабавила его подписчиков, сообщает Zakon.kz.
37-летний файтер опубликовал фотографию с незнакомкой. Судя по геолокации, казахстанец улетел на отдых в Пхукет (Таиланд).
"В общем, похоже, что родятся черные найманы", – написал под снимком с девушкой Куат, сопроводив запись смайликами.
Реакция подписчиков Хамитова выдалась неоднозначной. Одни поздравили спортсмена и спросили, когда будет свадьба. Другие припомнили Куату про волейболистку Сабину Алтынбекову, на которой он когда-то хотел жениться:
- "Поздравляю".
- "Она невинна?"
- "Красивая пара".
- "Когда свадьба, брат?"
- "Будьте счастливы, брат".
- "Жаным, так похожа на тебя"
- "Сабина одобрила твой выбор?"
- "Куат, брат, а что с Сабиной? Сейчас же она свободна".
- "Стыдно перед Сабиной. Она же развелась с мужем и хотела выйти за тебя – это было ее мечтой, которая теперь не сбудется".
12 марта 2025 года Сабина Алтынбекова намекнула на причину развода и высказалась о будущем муже.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript