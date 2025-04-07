"Когда свадьба?": Куат Хамитов шокировал поклонников

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов накануне, 6 апреля 2025 года, поделился в Instagram новой публикацией, которая шокировала и одновременно позабавила его подписчиков, сообщает Zakon.kz.

37-летний файтер опубликовал фотографию с незнакомкой. Судя по геолокации, казахстанец улетел на отдых в Пхукет (Таиланд).

"В общем, похоже, что родятся черные найманы", – написал под снимком с девушкой Куат, сопроводив запись смайликами.

Реакция подписчиков Хамитова выдалась неоднозначной. Одни поздравили спортсмена и спросили, когда будет свадьба. Другие припомнили Куату про волейболистку Сабину Алтынбекову, на которой он когда-то хотел жениться:

"Поздравляю".

"Она невинна?"

"Красивая пара".

"Когда свадьба, брат?"

"Будьте счастливы, брат".

"Жаным, так похожа на тебя"

"Сабина одобрила твой выбор?"

"Куат, брат, а что с Сабиной? Сейчас же она свободна".

"Стыдно перед Сабиной. Она же развелась с мужем и хотела выйти за тебя – это было ее мечтой, которая теперь не сбудется".

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