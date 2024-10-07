Стали известны главные спортивные события в Казахстане с 7 по 13 октября

Министерство туризма и спорта страны поделилось анонсом спортивных мероприятий этой недели, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы главного спортивного ведомства страны, с 7 по 13 октября в Астане впервые пройдет чемпионат Азии по настольному теннису. В соревнованиях примут участие 210 спортсменов из 26 стран.

Фото: Федерация настольного тенниса

Также с 7 по 11 октября в Астане пройдет чемпионат мира по грэпплингу и Grappling Gi среди всех возрастных групп – U15, U17, U20, взрослых и ветеранов. Это третий чемпионат мира по грэпплингу, проводимый в столице Казахстана, после успешных турниров в 2018 и 2019 годах.

10 и 13 октября пройдут матчи сборной Казахстана в Лиге наций УЕФА. Так, 10 октября сборная Казахстана встретится с командой Австрии в городе Линц, а 13 октября Казахстан примет сборную Словении на Центральном стадионе в Алматы.

12 и 13 октября в городе Актау состоится Открытый Кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященный памяти Турара Жолдыбаева. Турнир соберет порядка 200 участников из Азербайджана, Гонконга, Индии, Ирана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

В день референдума по вопросу строительства АЭС известные спортсмены Казахстана сделали свой выбор.