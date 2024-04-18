В Казахстане не нашли более 7 тыс. спортивных объектов
Глава ведомства сообщил, что для определения реальной потребности и ревизии действующих спортивных объектов проведена масштабная инвентаризация во всех регионах страны.
"В результате по республике из свыше 43 тыс. не подтвердилось наличие свыше 7 тыс. объектов", – сказал он.
По его словам, совместно с акиматами утвержден План мероприятий по устранению выявленных недостатков на 2024-2026 годы, в рамках которого запланировано строительство, реконструкция и ремонтные работы на 414 объектах республики.
В приоритете будут объекты, расположенные в сельских населенных пунктах.
Также будет ускорено строительство Национального университета спорта в Астане. Кроме того, правительством утвержден план-график по строительству 113 новых, реконструкции 20 и дооснащению шести действующих спортивных объектов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют расширить перечень приоритетных видов спорта.
В частности, предлагается:
- в группу В добавить баскетбол 3 х 3;
- в группу С – пулевую стрельбу и брейкинг.