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В Казахстане не нашли более 7 тыс. спортивных объектов

Казахстан, спорт, МКС РК , фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 13:37 Фото: Zakon.kz
Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев в Мажилисе 18 апреля 2024 года озвучил результаты инвентаризации спортивных объектов во всех регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Глава ведомства сообщил, что для определения реальной потребности и ревизии действующих спортивных объектов проведена масштабная инвентаризация во всех регионах страны.

"В результате по республике из свыше 43 тыс. не подтвердилось наличие свыше 7 тыс. объектов", – сказал он.

По его словам, совместно с акиматами утвержден План мероприятий по устранению выявленных недостатков на 2024-2026 годы, в рамках которого запланировано строительство, реконструкция и ремонтные работы на 414 объектах республики.

В приоритете будут объекты, расположенные в сельских населенных пунктах.

Также будет ускорено строительство Национального университета спорта в Астане. Кроме того, правительством утвержден план-график по строительству 113 новых, реконструкции 20 и дооснащению шести действующих спортивных объектов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют расширить перечень приоритетных видов спорта.

В частности, предлагается:

  • в группу В добавить баскетбол 3 х 3;
  • в группу С – пулевую стрельбу и брейкинг.

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