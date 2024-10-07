"Реал" потерял еще двух ведущих футболистов из-за травмы

Самый титулованный футбольный клуб планеты мадридский "Реал" после очередного матча в Ла Лиге, на некоторое время не сможет рассчитывать на своих бразильских звезд – Жуниора Винисиуса и Эдера Милитао, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба "сливочных" проинформировала о травме Винисиуса Жуниора сразу после игры с "Вильярреалом". У форварда диагностировали травму шейного отдела.

По сведениям некоторых СМИ, травма несерьезная и Жуниор пропустит всего лишь несколько дней.

Corrección: Militao viajó anoche a Brasil, le hicieron pruebas, se le vio una pequeña lesión muscular en el muslo izquierdo y no jugará. El viaje, que no es corto, está hecho.@TheAthleticFC https://t.co/juJwuwDk5w — Mario Cortegana (@MarioCortegana) October 6, 2024

У другой бразильской звезды королевского клуба Эдера Милитао также обнаружены проблемы с состоянием формы и он не сыграет в ближайших матчах своей сборной.

Corrección: Militao viajó anoche a Brasil, le hicieron pruebas, se le vio una pequeña lesión muscular en el muslo izquierdo y no jugará. El viaje, que no es corto, está hecho.@TheAthleticFC https://t.co/juJwuwDk5w — Mario Cortegana (@MarioCortegana) October 6, 2024

Защитник "Галактикос" прибыл на Родину и при медобследовании у него выявили небольшую мышечную травму левого бедра.

В связи с этим Милитао не сыграет в поединка против Чили и Перу в квалификации ЧМ-2026.

Перед бразильцами о своей серьезной травме объявил основной защитник "Реала" – Даниель Карвахаль, которого сейчас готовят к операции.