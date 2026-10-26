"Реал" с дублем Мбаппе победил "Барселону" в первом "Эль-класико" сезона

Минувшей ночью состоялось знаменитое футбольное "Эль-класико", где мадридский "Реал" на выезде обыграл "Барселону", в рамках матча 10-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Главной звездой противостояния двух грандов мирового футбола стал форвард "сливочных" – Килиан Мбаппе.

Он на исходе первого тайма открыл счет в этой игре. После перерыва Рафинья восстановил равновесие, а итоговую точку за три минуты до финального свистка поставил Мбаппе, оформив дубль.

Тем самым королевский клуб нанес "блаугране" первое поражение в новом сезоне Ла лиги, до этого они шли на серии девять побед кряду.

Килиан Мбаппе в матче с "Барселоной" довел свою копилку забитых мячей за "Реал" ровно до сотни.

А вот для наставника мадридского коллектива Жозе Моуринью прошедшее "Эль-класико" стало 18-ой в его тренерской карьере.

"Судья был великолепен, Лунин невероятен, Вальверде продолжал играть, несмотря на травму, более 40 минут. Он отказался уходить с поля, превозмог боль и отдал команде все, что у него было. "Реал" играет, чтобы выиграть Ла лигу. Таков должен быть менталитет. Нам нужно продолжать в том же духе и не витать в облаках после этой победы". Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью

Португальский специалист не зря похвалил своего украинского голкипера Андрея Лунина, который только в последний момент заменил первого номера "Реала" Тибо Куртуа и впервые вышел на поле в нынешнем сезоне. 34-летний бельгиец пропустил матч из-за вируса гриппа.

Также свою оценку прошедшей встречи дал рулевой каталонской дружины – Ханси Флик.

"Недовольны и разочарованы, нам не хватило свежести, поражения часть футбола, должны проанализировать и улучшиться, и мы это сделаем. Играли против очень качественного соперника, который очень хорошо действовал без мяча. Не думаю, что это поражение создаст какие-то сомнения внутри команды. Хочу, чтобы все были свежими и принимали правильные решения относительно питания, сна и восстановления". Главный тренер "Барселоны" Х.Д.Флик

Несмотря на эту неудачу "сине-гранатовые" с активом в 27 очков по-прежнему лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании. Далее идут "Атлетико" (25) и "Реал" (24)

Надо также подчеркнуть, что команда Моуринью обогнала дружину Флика по числу побед в официальных матчах "Эль-класико".

Сейчас на счету "Галактикос" 107 побед против 106-ти у "Барсы".

Между тем администрация ФК "Бавария" высказалась об улучшений состояния здоровья своего тренера Венсана Компани, который несколько дней назад потерял сознание во время тренировки резервной команды.