Футболист с самой длинной фамилией огорчил команду Магомеда Адиева

Поздно вечером 19 августа в российской Премьер-лиге по футболу завершились матчи пятого тура, в заключительном поединке которого "Динамо" из Махачкалы переиграл грозненскую команду "Ахмат" со счетом 1:0, благодаря голу иранца Джавада, сообщает Zakon.kz.

21-летний легионер клуба из Дагестана дебютировал в РПЛ, выйдя на замену во втором тайме. Полное имя иранского полузащитника – Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай. В клубе прозвали его Джавад.

За три минуты до финального свистка он забил единственный гол в этой игре.

"Была достаточно тяжелая игра, хочу поблагодарить тренера и весь состав команды за победу. Великолепный вечер для нас, очень доволен, что удалось забить гол. Соперник стоял компактно в обороне. Тренер мне сказал просто выйти на поле и делать свою работу, вышел и забил". Игрок "Динамо" Джавад

Благодаря точному удару Джавада махачкалинцы одержали первую победу в новом сезоне РПЛ.

В свою очередь "Ахмат" под руководством экс-тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева терпит второе поражение в чемпионате и занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.

Герой матча с "Ахматом" иранец Джавад вошел в состав "Динамо" только недавно, подписав долгосрочный контракт.