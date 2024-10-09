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Жена президента "Лацио" помогла безработному трудоустроиться в клубе

Футбол Помощь Безработному, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 16:52 Фото: Instagram/official_sslazio
Итальянский футбольный клуб "Лацио" принял на работу человека, который отчаялся в поисках трудоустройства и ходил голодным в центре Рима. Безработному внезапную помощь оказала жена главы римского коллектива, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Il Messaggero, 60-летний мужчина ранее занимался ремонтными делами, но зимой потерял работу. В поисках помощи он обращался ко многим людям и организациям. Спустя время он заболел, так как не кушал три дня и упал в обморок в центре Рима.

Узнав об истории неизвестного мужчины, первой откликнулась и подала руку помощи Кристина Меццарома, супруга президента ФК "Лацио" Клаудио Лотито.

Футбол Помощь Безработному, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 16:52

Фото: Instagram/official_sslazio

Кристина Меццарома связалась с безработным мужчиной и предложила ему работу в римском клубе. Узнав эту новость, счастливый итальянец поблагодарил женщину и даже заявил, что готов перейти из фанатского сектора "Ювентуса" в "Лацио".

Между тем, в римском клубе сейчас хорошее настроение, так как "Лацио" ныне является лидером после игр второго тура Лиги Европы УЕФА.

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