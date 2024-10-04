"Лацио" захватил лидерство после игр второго тура Лиги Европы
Римский коллектив к данному часу набрал максимальные 6 очков, поразив ворота соперников 7 раз, при одном пропущенном голе.
3 октября "Лацио" дома обыграл "Ниццу" из Франции со счетом 4:1.
Одинаковое количество баллов с итальянцами также имеют "Лион", "Тоттенхэм", ФКСБ и "Андерлехт". Но у этих команд немного хуже разница забитых и пропущенных мячей.
Знаменитый британский "Манчестер Юнайтед" в списке 36 клубов Лиги Европы занимает только 21-ю строчку. "Манкунианцы" накануне в гостях сыграли 3:3 с "Порту".
Матчи третьего тура Лиги Европы УЕФА пройдут 23 и 24 октября.
По итогам всех встреч общего этапа напрямую в 1/8 финала выходят первые восемь лучших команд. А клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые игры.
Также 3 октября состоялись поединки стартового тура Лиги конференции, где наша "Астана" в Алматы обыграла сербскую "Бачка Топола" – 1:0.