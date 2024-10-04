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"Лацио" захватил лидерство после игр второго тура Лиги Европы

Футбол Лидер ЛЕ, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 15:09 Фото: Instagram/official_sslazio
Итальянский футбольный клуб "Лацио" занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы УЕФА. Это стало известно после завершенных игр второго тура евротурнира, сообщает Zakon.kz.

Римский коллектив к данному часу набрал максимальные 6 очков, поразив ворота соперников 7 раз, при одном пропущенном голе.

3 октября "Лацио" дома обыграл "Ниццу" из Франции со счетом 4:1.

Одинаковое количество баллов с итальянцами также имеют "Лион", "Тоттенхэм", ФКСБ и "Андерлехт". Но у этих команд немного хуже разница забитых и пропущенных мячей.

Знаменитый британский "Манчестер Юнайтед" в списке 36 клубов Лиги Европы занимает только 21-ю строчку. "Манкунианцы" накануне в гостях сыграли 3:3 с "Порту".


Матчи третьего тура Лиги Европы УЕФА пройдут 23 и 24 октября. 

По итогам всех встреч общего этапа напрямую в 1/8 финала выходят первые восемь лучших команд. А клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые игры.

Также 3 октября состоялись поединки стартового тура Лиги конференции, где наша "Астана" в Алматы обыграла сербскую "Бачка Топола" – 1:0.

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