ФК "Лацио" стал единоличным лидером в таблице Лиги Европы УЕФА

Итальянский футбольный клуб "Лацио" по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице Лиги Европы УЕФА после всех сыгранных матчей 4-го тура общего этапа, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 8 ноября "Орлы" одержали 4-ю победу из 4-х возможных в текущем сезоне Лиге Европы, обыграв дома "Порту" (2:1).

Этот успех позволил "Лацио" с 12-ю очками единолично возглавить список лучших команд второго по значимости клубного турнира Европы.

За командой Марко Барони следуют "Аякс", "Галатасарай", "Айнтрахт", "Андерлехт" и "Атлетик", у которых по 10 баллов.

Порадовал своих фанатов в 3-м туре Лиги Европы "Манчестер Юнайтед", переигравший дома греческий ПАОК (2:0) благодаря дублю Амаду Диалло.

Для "манкунианцев" это первая победа в текущем сезоне данного евротурнира.

Явными аутсайдерами турнирной таблицы нынешней Лиги Европы являются израильский "Маккаби" и "Динамо" (Киев), которые проиграли все свои матчи.

Римский коллектив право на лидерство в турнирной таблице доказал еще после игр 2-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.

И в тот период своим благородным поступком отличилась жена президента ФК "Лацио", которая приняла на работу человека, отчаявшегося в поисках трудоустройства.