Громкая отставка произошла в "Барысе" на фоне провального сезона в КХЛ

Генеральный директор хоккейного клуба "Барыс" Борис Иванищев официально ушел в отставку, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 октября сообщил Фонд поддержки туризма и спорта, курирующий столичный клуб.

"Генеральный директор хоккейного клуба "Барыс" Иванищев Борис Анатольевич подал в отставку", – говорится в сообщении.

В этом сезоне КХЛ хоккейный клуб "Барыс" показывает неутешительные результаты. Команда занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции, набрав всего пять очков за 13 матчей. Несмотря на серьезные трансферы и изменения в тренерском штабе, результаты пока остаются неудовлетворительными. Команда потерпела несколько крупных поражений, таких как 4:0 против "Авангарда" и 4:3 в матче с "Автомобилистом", что привело к растущей критике как внутри клуба, так и со стороны болельщиков​.