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"Автомобилист" вырвал победу у "Барыса", забив три шайбы за восемь минут

&quot;Автомобилист&quot; вырвал победу у &quot;Барыса&quot;, забив три шайбы за восемь минут, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 21:42 Фото: hcbarys.kz
Второй раз в этом сезоне "Барыс" и "Автомобилист" 7 октября встретились на льду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в первом матче, состоявшемся 17 сентября, астанинский клуб одержал гостевую победу со счетом 1:2. В этот раз команды сразились в Екатеринбурге в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра, прошедшая на "Уралец-Арене", завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:3.

Перед матчем обе команды находились не в лучшей форме: "Автомобилист" потерпел три поражения подряд, проиграв "Ак Барсу" (2:6), "Локомотиву" (0:1 в овертайме) и "Сибири" (0:4), причем в последних двух играх не смог забить ни одного гола. "Барыс" также имел серию из четырех поражений, в двух матчах не забив ни разу. Другие поражения пришлись на игры против "Спартака" (2:4) и "Торпедо" (1:10).

Исторически "Барыс" доминировал в очных встречах, одержав 31 победу в 50 играх с "Автомобилистом" в рамках КХЛ. Однако в этом матче екатеринбургская команда сумела переломить ход игры. К началу третьего периода хозяева проигрывали 1:3, но за 8 минут забросили три шайбы, перевернув ситуацию и установив окончательный счет 4:3.

В составе "Барыса" отличились Максим Мухаметов, Майкл Маклеод и Станислав Бочаров. За "Автомобилист" заброшенные шайбы на счету Ника Эберта, Семёна Кизимова, Анатолия Голышева и Брендана Лайпсика.

На данный момент "Барыс" занимает 12-е место в Восточной конференции КХЛ, имея 5 очков после 13 матчей, в то время как "Автомобилист" находится на второй строчке с 16 очками после 13 игр.

Ранее сообщалось, что "Барыс" 3 октября вновь потерпел поражение, начав гостевую серию после неудачных домашних матчей. В Москве, на арене "Мегаспорт", в рамках очередного тура Континентальной хоккейной лиги местный "Спартак" одержал победу над "Барысом" со счетом 4:2.

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