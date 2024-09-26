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Бивол и Бетербиев встретились в Лондоне перед битвой

Бокс Бой 12 октября, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 13:00 Фото: Instagram/bivol_d
Непобежденные российские боксеры, чемпионы мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели пресс-конференцию в Лондоне, посвященную бою за звание абсолютного чемпиона мира, который состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что это уже вторая пресс-конференция боксеров перед этим поединком, который был перенесен с июня на октябрь из-за травмы Артура.

По традиции также состоялась дуэль взглядов обоих спортсменов перед многочисленной аудиторией.

Российские чемпионы не стали разбрасываться разными выпадами в адрес друг друга, сосредоточившись на значимости будущего матча за звание абсолютного чемпиона мира.

"Когда пришел в профессиональный бокс, я поставил себе цель – стать лучшим в своем весе. Этот бой – это заключительный шаг к тому, чтобы доказать, что я лучший. На ринге с шести лет, и все эти годы упорно трудился, многим пожертвовал ради этого. И этот бой – финальная проверка того, сделал я все правильно или нет. Сделаю все, чтобы доказать, что я все правильно сделал. Поставил цель, чтобы мое имя вошло в историю бокса. Благодарен Артуру за то, что бой состоится". Дмитрий Бивол

39-летний чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев был немногословен, как и ранее.

"Хочу поблагодарить организаторов за этот бой, свою команду, моего соперника и его команду, а также промоутеров. Это вершина профессионального бокса, когда у тебя все четыре пояса. Вот и все. И я хочу добавить четвертый пояс к трем моим. Каждый соперник уникален, но мы подготовили целый ряд сценариев на этот бой. Мы готовы ко всему". Артур Бетербиев

Бивол и Бетербиев не имеют поражений на профессиональном ринге и оба входят в топ-10 лучших боксеров мира.

Этот долгожданный бой должен был пройти еще 1 июня. Однако Артур получил разрыв мениска до той встречи и ему сделали операцию.

Вскоре уже была назначена новая дата встречи российских боксеров на 12 октября в Саудовской Аравии.

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