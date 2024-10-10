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Известен список претендентов на должность президента МОК

Список кандидатов МОК, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 16:09 Фото: pixabay
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил дату презентации кандидатов на должность будущего президента этой организации. Список претендентов, куда входят семь человек, объявят 30 января будущего года, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба IOC, презентация президента Международного олимпийского комитета (МОК) состоится 30 января 2025 года на внеочередной сессии организации в Лозанне (Швейцария).

На пост главы МОК претендуют Моринари Ватанабе, Себастьян Коу, Фейсал ибн Хусейн, Кирсти Ковентри, Давид Лаппартьен, Йохан Элиаш и Хуан Антонио Самаранч-младший.

МОК Выборы Президента, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 16:09

Фото: pixabay

Это будет закрытое заседание, где перед членами МОК выступят все семь кандидатов со своими программами. Фактические сами выборы запланированы на сессию МОК, которая состоится с 18 по 21 марта 2025 года в Греции.

Между тем президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин назначен председателем новой Олимпийской комиссии Международной федерации бокса (World Boxing).

Ныне главой МОК является 70-летний немец Томас Бах.

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