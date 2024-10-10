Известен список претендентов на должность президента МОК
Как информирует пресс-служба IOC, презентация президента Международного олимпийского комитета (МОК) состоится 30 января 2025 года на внеочередной сессии организации в Лозанне (Швейцария).
На пост главы МОК претендуют Моринари Ватанабе, Себастьян Коу, Фейсал ибн Хусейн, Кирсти Ковентри, Давид Лаппартьен, Йохан Элиаш и Хуан Антонио Самаранч-младший.
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Это будет закрытое заседание, где перед членами МОК выступят все семь кандидатов со своими программами. Фактические сами выборы запланированы на сессию МОК, которая состоится с 18 по 21 марта 2025 года в Греции.
Между тем президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин назначен председателем новой Олимпийской комиссии Международной федерации бокса (World Boxing).
Ныне главой МОК является 70-летний немец Томас Бах.