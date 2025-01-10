#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
524.75
540.6
5.12
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
524.75
540.6
5.12
Спорт

Объявлена дата избрания нового президента МОК

МОК Избрание Главы, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 12:34 Фото: twitter/iocmedia
20 марта 2025 года в Греции пройдут выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК). За почетное кресло главного спортивного функционера мира поспорят семь кандидатов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МОК, на ответственный пост претендуют семь известных личностей:

  • Себастьян Коу (глава World Athletics).
  • Хуан Антонио Самаранч-младший (вице-президент МОК).
  • Давид Лапартьен (глава Международного союза велосипедистов).
  • Фейсал ибн Хусейн (принц Иордании, член исполкома МОК).
  • Кирсти Ковентри (член исполкома МОК, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию).
  • Йохан Элиаш (глава Международной федерации лыжного спорта).
  • Моринари Ватанабе (глава Международной федерации гимнастики).

МОК Избрание Главы, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 12:34

Фото: twitter/iocmedia

Семь кандидатов будут бороться за пост президента на 144-й сессии МОК, которая пройдет с 18 по 21 марта в Греции. До этого претенденты представят свои программы в закрытом режиме на встрече, запланированной на 30 января в Лозанне (Швейцария).

Ныне действующий президент МОК Томас Бах не будет переизбираться на новый срок.

Между тем 13 января в итальянском Милане официально стартует зимняя Универсиада с участием 103-х казахстанских студентов-спортсменов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Роналду отметился взятием ворот в 24-й год профессиональной карьеры
Спорт
11:48, Сегодня
Роналду отметился взятием ворот в 24-й год профессиональной карьеры
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: