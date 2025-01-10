Объявлена дата избрания нового президента МОК
Фото: twitter/iocmedia
20 марта 2025 года в Греции пройдут выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК). За почетное кресло главного спортивного функционера мира поспорят семь кандидатов, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МОК, на ответственный пост претендуют семь известных личностей:
- Себастьян Коу (глава World Athletics).
- Хуан Антонио Самаранч-младший (вице-президент МОК).
- Давид Лапартьен (глава Международного союза велосипедистов).
- Фейсал ибн Хусейн (принц Иордании, член исполкома МОК).
- Кирсти Ковентри (член исполкома МОК, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию).
- Йохан Элиаш (глава Международной федерации лыжного спорта).
- Моринари Ватанабе (глава Международной федерации гимнастики).
Фото: twitter/iocmedia
Семь кандидатов будут бороться за пост президента на 144-й сессии МОК, которая пройдет с 18 по 21 марта в Греции. До этого претенденты представят свои программы в закрытом режиме на встрече, запланированной на 30 января в Лозанне (Швейцария).
Ныне действующий президент МОК Томас Бах не будет переизбираться на новый срок.
Между тем 13 января в итальянском Милане официально стартует зимняя Универсиада с участием 103-х казахстанских студентов-спортсменов.
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