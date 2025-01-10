Объявлена дата избрания нового президента МОК

20 марта 2025 года в Греции пройдут выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК). За почетное кресло главного спортивного функционера мира поспорят семь кандидатов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МОК, на ответственный пост претендуют семь известных личностей:

Себастьян Коу (глава World Athletics).

Хуан Антонио Самаранч-младший (вице-президент МОК).

Давид Лапартьен (глава Международного союза велосипедистов).

Фейсал ибн Хусейн (принц Иордании, член исполкома МОК).

Кирсти Ковентри (член исполкома МОК, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию).

Йохан Элиаш (глава Международной федерации лыжного спорта).

Моринари Ватанабе (глава Международной федерации гимнастики).

Фото: twitter/iocmedia

Семь кандидатов будут бороться за пост президента на 144-й сессии МОК, которая пройдет с 18 по 21 марта в Греции. До этого претенденты представят свои программы в закрытом режиме на встрече, запланированной на 30 января в Лозанне (Швейцария).

Ныне действующий президент МОК Томас Бах не будет переизбираться на новый срок.

Между тем 13 января в итальянском Милане официально стартует зимняя Универсиада с участием 103-х казахстанских студентов-спортсменов.