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Абиба Абужакынова возвращается на татами

Дзюдо, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 06:55 Фото: Instagram/abiba48
Спортсменка примет участие в турнире с 11 по 13 октября в городе Абу-Даби, сообщает Zakon.kz.

Это будет первый выход казахстанской дзюдоистки на татами Олимпиады в Париже. Более того, Абиба Абужакынова станет главной звездой предстоящего турнира серии Grand Slam.

Выступающая под казахстанским флагом фигуристка Софья Самоделкина уезжает тренироваться в США к известному наставнику.

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