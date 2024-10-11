Абиба Абужакынова возвращается на татами
Фото: Instagram/abiba48
Спортсменка примет участие в турнире с 11 по 13 октября в городе Абу-Даби, сообщает Zakon.kz.
Это будет первый выход казахстанской дзюдоистки на татами Олимпиады в Париже. Более того, Абиба Абужакынова станет главной звездой предстоящего турнира серии Grand Slam.
Выступающая под казахстанским флагом фигуристка Софья Самоделкина уезжает тренироваться в США к известному наставнику.
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