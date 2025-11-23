#АЭС в Казахстане
Спорт

Абиба Абужакынова едет в Абу-Даби

Большой шлем в Абу-Даби, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 07:33 Фото: Instagram/qaz_team_official
В ближайшие дни дзюдоистка сборной Казахстана, капитан и лидер клуба JENYS Абиба Абужакынова отправится на Большой шлем в Абу-Даби, сообщает Zakon.kz.

Компанию ей составят другие звездные дзюдоисты Казахстана. Полный состав сборной Казахстана представлен следующим образом.

Женщины:

  • Абиба Абужакынова в весовой категории до 48 кг;
  • Бакыт Куссакбаева до 57 кг;
  • Эсмигуль Куюлова до 63 кг.

Мужчины:

  • Магжан Шамшадин в весовой категории до 60 кг;
  • Аман Бакытжан, Нурканат Серикбаев, Гусман Кыргызбаев до 66 кг;
  • Есет Куанов до 73 кг;
  • Азат Кумисбай, Абылайхан Жубаназар до 81 кг;
  • Ермахан Ануарбеков до 90 кг;
  • Марат Байкамуров, Нурлыхан Шархан до 100 кг;
  • Еламан Ергалиев в весовой категории свыше 100 кг.

Фото: Instagram/kaz_judoteam

401 дзюдоист из 53 стран мира будет биться за медали и рейтинговые очки на турнире, который пройдет с 28 по 30 ноября в ОАЭ.

Фото: Instagram/judoworld7

В турнире примут участие олимпийские чемпионы и чемпионы мира, среди которых Хидаят Хейдаров, Лаша Бекаури, Ассунта Скутто, Дистрия Красничи, Гиорги Сардалашвили, Фран Гарригос, Махмадбек Махмадбеков, Тамерлан Башаев, Музаффарбек Туробоев и многие другие. Единственным исключением стал Елдос Сметов. Он только возобновил тренировки и планирует вернуться к соревнованиям в начале 2026 года.

Недавно стало доступно полное видео боя Ангелины Лукас в Египте.

Фото Алия Абди
Алия Абди
