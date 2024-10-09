Казахстанские дзюдоисты находятся в числе фаворитов на турнире в ОАЭ
По информации НОК РК, основные противостояния текущего сезона в дзюдо уже позади. Многие мировые лидеры до сих пор находятся "в отпуске" после Олимпийских игр. Поэтому оставшиеся турниры собирают не так много громких имен.
Nакая картина складывается и в преддверии Grand Slam в Абу-Даби.
В состав нашей сборной попали титулованные Абиба Абужакынова (до 48 кг) и Магжан Шамшадин (до 60 кг).
Абужакынова на данный момент является главной звездой турнира в своей весовой категории. На сегодня официально представлены всего девять участниц в дивизионе до 48 килограммов. Более именитых, чем обладательница "бронзы" чемпионата мира из Казахстана, никого нет. Основную конкуренцию можно ожидать от Сабины Гилязовой (Россия).
Данная спортсменка этим летом приезжала в Астану в качестве участницы Grand Slam. Она дошла до финала, где ее остановила наша Галия Тынбаева. Также вполне может составить конкуренцию Лейла Алиева (Азербайджан). В прошлом году на этом соревновании она взяла бронзовую награду.
Всего в Абу-Даби тренерский штаб заявил 13 казахстанцев:
Женщины
- Абиба Абужакынова (до 48 кг);
- Эсмигуль Куюлова (до 63 кг);
- Назгуль Маратова (свыше 78 кг);
- Карина Такиева (свыше 78 кг).
Мужчины
- Магжан Шамшадин (до 60 кг);
- Даурен Суюкенов (до 60 кг);
- Адильбек Берикулы (до 66 кг);
- Дархан Койбагар (до 73 кг);
- Ермек Амангельды (до 73 кг);
- Жалгаc Кайролла (до 81 кг);
- Руслан Мусаев (до 81 кг);
- Адилет Сапаргалиев (до 100 кг);
- Мади Едильбаев (свыше 100 кг).
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