Казахстанские дзюдоисты находятся в числе фаворитов на турнире в ОАЭ

11 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) начнется международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. Казахстан выставит на нем боевой состав. И на данный момент наши дзюдоисты входят в число фаворитов предстоящих соревнований, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, основные противостояния текущего сезона в дзюдо уже позади. Многие мировые лидеры до сих пор находятся "в отпуске" после Олимпийских игр. Поэтому оставшиеся турниры собирают не так много громких имен.



Nакая картина складывается и в преддверии Grand Slam в Абу-Даби.

В состав нашей сборной попали титулованные Абиба Абужакынова (до 48 кг) и Магжан Шамшадин (до 60 кг).

Абужакынова на данный момент является главной звездой турнира в своей весовой категории. На сегодня официально представлены всего девять участниц в дивизионе до 48 килограммов. Более именитых, чем обладательница "бронзы" чемпионата мира из Казахстана, никого нет. Основную конкуренцию можно ожидать от Сабины Гилязовой (Россия).

Данная спортсменка этим летом приезжала в Астану в качестве участницы Grand Slam. Она дошла до финала, где ее остановила наша Галия Тынбаева. Также вполне может составить конкуренцию Лейла Алиева (Азербайджан). В прошлом году на этом соревновании она взяла бронзовую награду.

Всего в Абу-Даби тренерский штаб заявил 13 казахстанцев:

Женщины

Абиба Абужакынова (до 48 кг);

Эсмигуль Куюлова (до 63 кг);

Назгуль Маратова (свыше 78 кг);

Карина Такиева (свыше 78 кг).

Мужчины

Магжан Шамшадин (до 60 кг);

Даурен Суюкенов (до 60 кг);

Адильбек Берикулы (до 66 кг);

Дархан Койбагар (до 73 кг);

Ермек Амангельды (до 73 кг);

Жалгаc Кайролла (до 81 кг);

Руслан Мусаев (до 81 кг);

Адилет Сапаргалиев (до 100 кг);

Мади Едильбаев (свыше 100 кг).

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