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Казахстанские дзюдоисты находятся в числе фаворитов на турнире в ОАЭ

Казахстанские дзюдоисты находятся в числе фаворитов на турнире в ОАЭ, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 02:20 Фото: IJF, Сали Сабиров, Турар Казангапов
11 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) начнется международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. Казахстан выставит на нем боевой состав. И на данный момент наши дзюдоисты входят в число фаворитов предстоящих соревнований, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, основные противостояния текущего сезона в дзюдо уже позади. Многие мировые лидеры до сих пор находятся "в отпуске" после Олимпийских игр. Поэтому оставшиеся турниры собирают не так много громких имен.

Nакая картина складывается и в преддверии Grand Slam в Абу-Даби.

В состав нашей сборной попали титулованные Абиба Абужакынова (до 48 кг) и Магжан Шамшадин (до 60 кг).

Абужакынова на данный момент является главной звездой турнира в своей весовой категории. На сегодня официально представлены всего девять участниц в дивизионе до 48 килограммов. Более именитых, чем обладательница "бронзы" чемпионата мира из Казахстана, никого нет. Основную конкуренцию можно ожидать от Сабины Гилязовой (Россия).

Данная спортсменка этим летом приезжала в Астану в качестве участницы Grand Slam. Она дошла до финала, где ее остановила наша Галия Тынбаева. Также вполне может составить конкуренцию Лейла Алиева (Азербайджан). В прошлом году на этом соревновании она взяла бронзовую награду.

Всего в Абу-Даби тренерский штаб заявил 13 казахстанцев:

Женщины

  • Абиба Абужакынова (до 48 кг);
  • Эсмигуль Куюлова (до 63 кг);
  • Назгуль Маратова (свыше 78 кг);
  • Карина Такиева (свыше 78 кг).

Мужчины

  • Магжан Шамшадин (до 60 кг);
  • Даурен Суюкенов (до 60 кг);
  • Адильбек Берикулы (до 66 кг);
  • Дархан Койбагар (до 73 кг);
  • Ермек Амангельды (до 73 кг);
  • Жалгаc Кайролла (до 81 кг);
  • Руслан Мусаев (до 81 кг);
  • Адилет Сапаргалиев (до 100 кг);
  • Мади Едильбаев (свыше 100 кг).

Ранее боксер Жанибек Алимханулы сделал новое заявление.

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