Бразилия в шестой раз стала чемпионом мира по футзалу
Решающая битва за "золото" футзального мундиаля прошла в обоюдоострой борьбе, первая половина которого закончилась в пользу бразильской сборной – 2:0.
Сначала на шестой минуте отличился Феррао, затем преимущество удвоил Рафа.
Фото: Instagram/futsalplanet1997
Во втором тайме бразильцы хорошо оборонялись. За две минуты до финального свистка аргентинцы все же сумели сократить отставание, благодаря точному удару Матиаса Роза.
Но на большее у соотечественников Лионеля Месси не хватило времени. Итог на табло: 2:1. И, спустя 12 лет, бразильцы снова стали чемпионами мира в рекордный шестой раз. Они теперь являются самой титулованной командой планеты.
Фото: Instagram/futsalplanet1997
В свою же очередь Аргентина во второй раз подряд проигрывает финальную встречу мировых первенств. Если в Ташкенте они не смогли одолеть бразильцев, то четыре года назад они уступили Португалии (1:2).
Немного ранее в матче за бронзовые медали ЧМ-2024 Украина разгромила Францию 7:1.