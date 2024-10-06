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Бразилия в шестой раз стала чемпионом мира по футзалу

Футзал Золото ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 22:05 Фото: Instagram/cbf_futebol
6 октября в Ташкенте (Узбекистан) завершился Чемпионат мира по футзалу, в финальном поединке которого представители Бразилии, обыграв Аргентину, в шестой раз в своей истории завоевали титул лучшей сборной планеты, сообщает Zakon.kz.

Решающая битва за "золото" футзального мундиаля прошла в обоюдоострой борьбе, первая половина которого закончилась в пользу бразильской сборной – 2:0. 

Сначала на шестой минуте отличился Феррао, затем преимущество удвоил Рафа.

Футзал 1 место ЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 22:05

Фото: Instagram/futsalplanet1997

Во втором тайме бразильцы хорошо оборонялись. За две минуты до финального свистка аргентинцы все же сумели сократить отставание, благодаря точному удару Матиаса Роза.

Но на большее у соотечественников Лионеля Месси не хватило времени. Итог на табло: 2:1. И, спустя 12 лет, бразильцы снова стали чемпионами мира в рекордный шестой раз. Они теперь являются самой титулованной командой планеты.

Футзал Серебро ЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 22:05

Фото: Instagram/futsalplanet1997

В свою же очередь Аргентина во второй раз подряд проигрывает финальную встречу мировых первенств. Если в Ташкенте они не смогли одолеть бразильцев, то четыре года назад они уступили Португалии (1:2).

Немного ранее в матче за бронзовые медали ЧМ-2024 Украина разгромила Францию 7:1.  

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