Бразилия в шестой раз стала чемпионом мира по футзалу

6 октября в Ташкенте (Узбекистан) завершился Чемпионат мира по футзалу, в финальном поединке которого представители Бразилии, обыграв Аргентину, в шестой раз в своей истории завоевали титул лучшей сборной планеты, сообщает Zakon.kz.

Решающая битва за "золото" футзального мундиаля прошла в обоюдоострой борьбе, первая половина которого закончилась в пользу бразильской сборной – 2:0.

Сначала на шестой минуте отличился Феррао, затем преимущество удвоил Рафа.





Фото: Instagram/futsalplanet1997

Во втором тайме бразильцы хорошо оборонялись. За две минуты до финального свистка аргентинцы все же сумели сократить отставание, благодаря точному удару Матиаса Роза.

Но на большее у соотечественников Лионеля Месси не хватило времени. Итог на табло: 2:1. И, спустя 12 лет, бразильцы снова стали чемпионами мира в рекордный шестой раз. Они теперь являются самой титулованной командой планеты.





Фото: Instagram/futsalplanet1997

В свою же очередь Аргентина во второй раз подряд проигрывает финальную встречу мировых первенств. Если в Ташкенте они не смогли одолеть бразильцев, то четыре года назад они уступили Португалии (1:2).

Немного ранее в матче за бронзовые медали ЧМ-2024 Украина разгромила Францию 7:1.