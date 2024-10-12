На стадионе "Барселоны" произошла драка между рабочими из двух стран

Гастарбайтеры из Румынии и Албании устроили драку на строительном объекте испанского футбольного стадиона "Камп Ноу". В ходе разборок 6 рабочих получили травмы, многих участников драки уволили с работы, сообщает Zakon.kz.

Как передает Cope, в полдень 11 октября на стадионе "блауграны" подрались две группы рабочих, одна из которых состояла из представителей Румынии, а другая – из албанцев.

В ход были пущены палки, в результате чего 6 человек получили небольшие повреждения. Причины ЧП на строительном объекте неизвестны. Участники инцидента были немедленно уволены.

Фото: Instagram/fcbarcelona

По сведениям источника, такой случай происходит не впервые. Полгода назад случилась аналогичная история, где пострадали двое рабочих.

Реконструкция арены "Барселоны" длится уже достаточное количество времени, а команда проводит домашние матчи на стадионе "Монжуик".

Фото: Instagram/fcbarcelona

Клуб планировал открыть обновленную арену к концу 2024 года, затем дата сдвинулась на декабрь. Велика вероятность, что "сине-гранатовые" сыграют на обновленном домашнем стадионе лишь в начале февраля 2025 года. Работы на строительной площадке ведутся круглосуточно.

Пока объект готовится к запуску, сама команда лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. ФК "Барселона" выиграла последние 8 из 10 матчей с новым наставником.