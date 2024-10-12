Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На стадионе "Барселоны" произошла драка между рабочими из двух стран

Футбол Драка Рабочих, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 11:37 Фото: Instagram/_campnou
Гастарбайтеры из Румынии и Албании устроили драку на строительном объекте испанского футбольного стадиона "Камп Ноу". В ходе разборок 6 рабочих получили травмы, многих участников драки уволили с работы, сообщает Zakon.kz.

Как передает Cope, в полдень 11 октября на стадионе "блауграны" подрались две группы рабочих, одна из которых состояла из представителей Румынии, а другая – из албанцев.

В ход были пущены палки, в результате чего 6 человек получили небольшие повреждения. Причины ЧП на строительном объекте неизвестны. Участники инцидента были немедленно уволены.

Футбол Драка Рабочих, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 11:37

Фото: Instagram/fcbarcelona

По сведениям источника, такой случай происходит не впервые. Полгода назад случилась аналогичная история, где пострадали двое рабочих.

Реконструкция арены "Барселоны" длится уже достаточное количество времени, а команда проводит домашние матчи на стадионе "Монжуик".

Футбол Драка Рабочих, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 11:37

Фото: Instagram/fcbarcelona

Клуб планировал открыть обновленную арену к концу 2024 года, затем дата сдвинулась на декабрь. Велика вероятность, что "сине-гранатовые" сыграют на обновленном домашнем стадионе лишь в начале февраля 2025 года. Работы на строительной площадке ведутся круглосуточно.

Пока объект готовится к запуску, сама команда лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. ФК "Барселона" выиграла последние 8 из 10 матчей с новым наставником.

Читайте также

Футбол Дорогие Игроки
В мировом футболе появился еще один игрок с "ценником" в 200 млн евро
Конор Макгрегор бросил вызов Артуру Бетербиеву
Конор Макгрегор бросил вызов Артуру Бетербиеву
Названа дата боя борца Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC
Названа дата боя Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC
Куандык Шынасилов
Барселона ФК 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Арктический холод надвигается на Казахстан
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: