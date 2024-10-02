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ФК "Барселона" выиграла 8 из 10 матчей с новым наставником

ФК Барселона выиграла 8 из 10 игр с новым наставником, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 15:41 Фото: Instagram/fcbarcelona
Испанский футбольный коллектив "Барселона" удерживает положительный баланс сыгранных матчей под руководством нового главного тренера Ханс-Дитер Флика. "Блауграна" победила в 80% проведенных встреч на старте сезона, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 2 октября "сине-гранатовые" провели 10-й матч во главе с немецким специалистом и разгромили швейцарский "Янг Бойз" со счетом 5:0, в рамках игр Лиги чемпионов УЕФА. 


Эта победа стала 8-ой для каталонской дружины в новом сезоне, как ее начал тренировать Ханс-Дитер Флик.

"Нам следует немного более уверенно начинать матчи, быть более подвижными. Но по ходу игры мы прибавляли. Никто не знает, как все будет работать в этой новой Лиге чемпионов, но хорошая разность забитых и пропущенных голов всегда кстати. Рафинья сыграл очень хорошо, но нельзя говорить только о ком-то одном. Важно играть как команда. Рафинья может играть хорошо только в том случае, если хорошо играют партнеры. Хотели дать Педри отдохнуть, и были сомнения, что Френки де Йонга стоит выпускать так рано. Вот почему в середине тайма вышел Ансу Фати. Футболисты заслужили два дня отдыха".Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик

С другой стороны, "Барселона" за этот период потерпела два поражения. Сначала команду Флика 20 сентября огорчил "Монако" (2:1) в Лиге чемпмонов.

Затем неделю спустя "блауграна" не смогла обыграть "Осасуну" (2:4) на уровне испанского первенства.

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