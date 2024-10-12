В Астане прошли соревнования по байге и кокпару: кто стал победителем

Сегодня, 12 октября, на ипподроме "Казанат" в Астане определились победители по байге и кокпару, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает столичный акимат, 11 октября в стартовом матче по кокпару семь команд из северного региона в групповом этапе соревновались за путевку в полуфинал.

"По итогам сегодняшнего дня Костанайская область в финале обыграла Астану и стала чемпионом, спортсмены из города Караганды обыграли Карагандинскую область и завоевали бронзовую медаль. Победители получили 5 млн тенге, обладатели второго места – 3 млн, третьего места – 2 млн, 4 места – 800 тыс., 5 и 6 мест – 600 тыс. тенге", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что команда Казахстана вырвала победу у Кыргызстана в финале кокпара на Играх кочевников.

