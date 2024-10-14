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Казахстанские кикбоксеры с триумфом выступили на ЧА-2024 в Камбодже

Кикбоксинг ЧА-2024 Лидер, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 14:27 Фото: Instagram/drs_kz
В столице Камбоджи Пномпене завершился чемпионат Азии по кикбоксингу, где блестяще выступила сборная Казахстана, заняв первое общекомандное место с активом в 38 медалей различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

Соревнования проходили в течение 10 дней, и за это время казахстанские кикбоксеры сумели подняться на высшую ступень пьедестала почета 20 раз, передает пресс-служба МТС РК.

Кикбоксинг 20 золотых медалей, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 14:27

Фото: Instagram/drs_kz

Также в копилке казахстанской сборной 11 серебряных и семь бронзовых наград в общем зачете. В азиатских состязаниях приняли участие около 400 спортсменов из 22 стран.

И здесь наши кикбоксеры подтвердили свой статус одной из сильнейших команд в Азиатском континенте, заняв первое место по количеству медалей.

Аналогичным достижением отличилась наша сборная по грэпплингу, которая не имела себе равных на ЧМ-2024 в Астане.

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