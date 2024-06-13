Казахстан с огромным преимуществом выиграл ЧА-2024 по велоспорту

В Алматы завершился Чемпионат Азии по велоспорту на шоссе, где сборная Казахстана выиграла командный медальный зачет, положив в свою копилку 15 наград различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

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В общей сложности казахстанские велогонщики на континентальном первенстве заработали 6 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей, передает пресс-служба КФВС. Это позволило нашим спортсменам безоговорочно занять первое общекомандное место.

За нами расположились китайский Тайпей (3 награды) и Южная Корея (2 медали).

Каждый день на этих соревнованиях наши гонщики радовали болельщиков различными своими достижениями. Уже на старте ЧА-2024 они завоевали сразу 4 медали высшей пробы. Затем сын олимпийского чемпиона Александра Винокурова, Николас, стал победителем "разделки".

В индивидуальной гонке на время у мужчин (элита) успех праздновал чемпион мира среди гонщиков до 23-х лет, представитель Astana Qazaqstan Team Евгений Федоров.