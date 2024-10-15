Назым Кызайбай обратилась к казахстанцам
Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09
14 октября бронзовая призер Олимпийских игр в Париже обратилась к жителям Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Свое первое обращение, теперь уже в статусе капитана женской сборной Казахстана по боксу, Кызайбай опубликовала у себя на странице в Instagram.
По словам спортсменки, для нее большая честь быть капитаном команды.
"Капитан должен быть лидером команды не только на словах, но и на деле", – отметила она.
Кызайбай уверена, что самое главное сейчас для команды:
- следовать инструкциям тренеров;
- основательно готовиться;
- соблюдать дисциплину.
Со слов двукратной чемпионки мира, именно эти составляющие успеха позволят достойно представлять нашу страну на международных соревнованиях, не раз поднимая флаг Казахстана.
"Наша цель – быть командой номер один в мире!!!"Назым Кызайбай
Что касается планов, то в настоящее время боксерши готовятся к чемпионату Азии. Континентальный чемпионат пройдет в Иордании с 30 ноября по 11 декабря.
5 октября Назым Кызайбай стала обладательницей новенького автомобиля.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript