Назым Кызайбай обратилась к казахстанцам

14 октября бронзовая призер Олимпийских игр в Париже обратилась к жителям Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Свое первое обращение, теперь уже в статусе капитана женской сборной Казахстана по боксу, Кызайбай опубликовала у себя на странице в Instagram.

По словам спортсменки, для нее большая честь быть капитаном команды.

"Капитан должен быть лидером команды не только на словах, но и на деле", – отметила она.

Кызайбай уверена, что самое главное сейчас для команды:

следовать инструкциям тренеров;

основательно готовиться;

соблюдать дисциплину.

Со слов двукратной чемпионки мира, именно эти составляющие успеха позволят достойно представлять нашу страну на международных соревнованиях, не раз поднимая флаг Казахстана.

"Наша цель – быть командой номер один в мире!!!" Назым Кызайбай

Что касается планов, то в настоящее время боксерши готовятся к чемпионату Азии. Континентальный чемпионат пройдет в Иордании с 30 ноября по 11 декабря.

5 октября Назым Кызайбай стала обладательницей новенького автомобиля.