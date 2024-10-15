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Назым Кызайбай обратилась к казахстанцам

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 08:55 Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09
14 октября бронзовая призер Олимпийских игр в Париже обратилась к жителям Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Свое первое обращение, теперь уже в статусе капитана женской сборной Казахстана по боксу, Кызайбай опубликовала у себя на странице в Instagram.

По словам спортсменки, для нее большая честь быть капитаном команды.

"Капитан должен быть лидером команды не только на словах, но и на деле", – отметила она.

Кызайбай уверена, что самое главное сейчас для команды:

  • следовать инструкциям тренеров;
  • основательно готовиться;
  • соблюдать дисциплину.

Со слов двукратной чемпионки мира, именно эти составляющие успеха позволят достойно представлять нашу страну на международных соревнованиях, не раз поднимая флаг Казахстана.

"Наша цель – быть командой номер один в мире!!!"Назым Кызайбай

Что касается планов, то в настоящее время боксерши готовятся к чемпионату Азии. Континентальный чемпионат пройдет в Иордании с 30 ноября по 11 декабря.

5 октября Назым Кызайбай стала обладательницей новенького автомобиля.

Алия Абди
Казахстан 2024 год Бокс Спортсмены
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