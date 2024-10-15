Молодежная сборная Казахстана сотворила сенсацию, обыграв Шотландию в Алматы
Фото: Instagram/kff_team
Молодежные сборные Казахстана и Шотландии 15 октября провели матч отборочного турнира чемпионата Европы U21 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, игра состоялась на Центральном стадионе в Алматы и завершилась победой Казахстана со счетом 3:2.
Голы за казахстанскую сборную забили Айбар Абдулла (30-я минута), Адильбек Жумаханов (66-я минута) и Ян Труфанов (74-я минута).
Несмотря на победу, Казахстан продолжает занимать пятое место в своей подгруппе. Лидером группы В остается сборная Испании, имеющая в активе 28 очков.
Ранее сообщалось, что президент Федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов высказался о некоторых положительных сдвигах нашей сборной под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова.
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