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Молодежная сборная Казахстана сотворила сенсацию, обыграв Шотландию в Алматы

Молодежная сборная Казахстана сотворила сенсацию, обыграв Шотландию в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 23:00 Фото: Instagram/kff_team
Молодежные сборные Казахстана и Шотландии 15 октября провели матч отборочного турнира чемпионата Европы U21 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, игра состоялась на Центральном стадионе в Алматы и завершилась победой Казахстана со счетом 3:2.

Голы за казахстанскую сборную забили Айбар Абдулла (30-я минута), Адильбек Жумаханов (66-я минута) и Ян Труфанов (74-я минута).

Несмотря на победу, Казахстан продолжает занимать пятое место в своей подгруппе. Лидером группы В остается сборная Испании, имеющая в активе 28 очков.

Ранее сообщалось, что президент Федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов высказался о некоторых положительных сдвигах нашей сборной под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. 

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