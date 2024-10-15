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Глава казахстанского футбола поставил первую оценку работе Черчесова

Футбол Оценка Работы Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 15:57 Фото: kff.kz
Президент Федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов высказался о некоторых положительных сдвигах нашей сборной под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова, сообщает Zakon.kz.

С приходом российского специалиста казахстанская дружина сыграла четыре официальных поединка в Лиге наций УЕФА, три из которых проиграла, и один раз сыграла вничью.

"Увидел результат, получаем то, что нам надо, но не в полном объеме, идем без побед. Но изменение в структуре игры есть, наконец-то утвердили философию и стиль игры. Идут эксперименты, показатели очень хорошие, сейчас не так важны результаты, сколько перестройка. Идет просмотр игроков и их возможностей. По показателям у игроков хорошая физическая подготовка. Теперь надо наработать систему, которую утвердили. Я вижу прогресс у сборной при Черчесове". Президент КФФ Адилет Барменкулов

Несмотря на три последних поражения подряд команды Черчесова, глава казахстанского футбола оптимистично смотрит на будущее. 

"В Лиге наций у нас другие задачи, мы именно прокачиваем национальную команду. Подготовка идет очень хорошая, видели по матчу со Словенией, какой прогресс у нас был. Совсем другая игра, ребята это тоже почувствовали. Нужно время, команда должна пройти через эти игры. Уже вырисовывается картинка, какая у нас должная быть философия. Со Словенией мы окончательно убедились в том, что это наш стиль. После матча зашел в раздевалку и поздравил ребят и Станислава Саламовича. Они поймали то, что надо. Теперь надо оттачивать и становиться чемпионами Вселенной". Адилет Барменкулов

Под руководством Станислава Черчесова казахстанская сборная после четырех туров Лиги наций сумела набрать всего лишь одно очко и занимает последнее, четвертое, место в подгруппе В-3.

13 октября в Алматы наши футболисты уступили Словении со счетом 0:1.

Теперь в рамках пятого тура подопечные Черчесова 14 ноября дома встретятся с Австрией. 

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УЕФА Сборная Казахстана по футболу 2024 год Лига наций Футбол Станислав Черчесов
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