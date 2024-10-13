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Роналду первым в мире достиг отметки 100 побед за сборную

Футбол 100 голов Португалия, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 10:00 Фото: Instagram/portugal
Португальская звезда Криштиану Роналду стал первым футболистом на планете, кто одержал 100 побед в официальных матчах за свою сборную, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 13 октября команда Португалии переиграла Польшу со счетом 3:1, в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Капитан португальской дружины Криштиану Роналду в этом матче забил один из голов.

Тем самым Роналду стал Первым футболистом в истории, кто достиг 100 выигрышных игр в официальных матчах за сборную Португалии.

"Важная победа в Лиге наций. Спасибо всем за поддержку, продолжаем идти вперед".Криштиану Роналду

Голом в ворота польской команды Роналду упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров среди сборных.

Это его 133-й гол в майке своей страны, за ним идет Лионель Месси, у которого 109 мячей за Аргентину.

К этому моменту в общей сложности португалец забил 906 голов в своей карьере.

7 октября лидер и капитан саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду стал первым футболистом в мире, кто забил в 600 матчах на высшем уровне.

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