Роналду первым в мире достиг отметки 100 побед за сборную

Португальская звезда Криштиану Роналду стал первым футболистом на планете, кто одержал 100 побед в официальных матчах за свою сборную, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 13 октября команда Португалии переиграла Польшу со счетом 3:1, в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Капитан португальской дружины Криштиану Роналду в этом матче забил один из голов.

🇵🇹 Криштиану Роналду отклонился от первого этапа истории, в котором он одержал 100 побед на официальном соревновании в отборе A. #POLPOR — Stats Foot (@Statsdufoot) 12 октября 2024 г.

Тем самым Роналду стал Первым футболистом в истории, кто достиг 100 выигрышных игр в официальных матчах за сборную Португалии.

Важная победа в Лиге Наций. Obrigado pelo apoio de todos, vamos com tudo! pic.twitter.com/ycbL9iSJXK — Криштиану Роналду (@Cristiano) 12 октября 2024 г.

"Важная победа в Лиге наций. Спасибо всем за поддержку, продолжаем идти вперед". Криштиану Роналду

Голом в ворота польской команды Роналду упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров среди сборных.

Это его 133-й гол в майке своей страны, за ним идет Лионель Месси, у которого 109 мячей за Аргентину.

К этому моменту в общей сложности португалец забил 906 голов в своей карьере.

7 октября лидер и капитан саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду стал первым футболистом в мире, кто забил в 600 матчах на высшем уровне.