Бетербиев поднялся на четвертое место в списке лучших боксеров мира
Американский журнал The Ring выпустил новый рейтинг P4P, классификацию лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Первое место здесь по-прежнему сохраняет украинский тяжеловес Александр Усик. В призовую тройку входят Наойя Иноуэ (Япония) и Теренс Кроуфорд (США).
Далее в списке идут два россиянина Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, которые недавно встретились между собой в очном поединке на ринге Саудовской Аравии.
Фото: Instagram/canelo
Далее в рейтинге лучших боксеров планеты идут по очередности: Сауль "Канело" Альварес (Мексика), Джесси Родригес (США), Джервонта Дэвис (США), Дзюнто Накатани (Япония) и Дэвин Хейни (США).
Из этой топ-10 только двое познавали горечь поражения, если "Канело" два раза уступал, то Дмитрия Бивола впервые постигла эта участь на прошлой неделе.
В ночь на 13 октября уроженец Кыргызстана в Эр-Рияде не справился с Артуром Бетербиевым, который завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.