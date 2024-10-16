Бетербиев поднялся на четвертое место в списке лучших боксеров мира

Непобежденный российский боксер-профессионал Артур Бетербиев после победы над своим соотечественником Дмитрием Биволом разместился на четвертой позиции рейтинге P4P по версии The Ring, сообщает Zakon.kz.

Американский журнал The Ring выпустил новый рейтинг P4P, классификацию лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Первое место здесь по-прежнему сохраняет украинский тяжеловес Александр Усик. В призовую тройку входят Наойя Иноуэ (Япония) и Теренс Кроуфорд (США).

Далее в списке идут два россиянина Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, которые недавно встретились между собой в очном поединке на ринге Саудовской Аравии.

Фото: Instagram/canelo

Далее в рейтинге лучших боксеров планеты идут по очередности: Сауль "Канело" Альварес (Мексика), Джесси Родригес (США), Джервонта Дэвис (США), Дзюнто Накатани (Япония) и Дэвин Хейни (США).

Из этой топ-10 только двое познавали горечь поражения, если "Канело" два раза уступал, то Дмитрия Бивола впервые постигла эта участь на прошлой неделе.

В ночь на 13 октября уроженец Кыргызстана в Эр-Рияде не справился с Артуром Бетербиевым, который завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.