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Сэр Алекс Фергюсон получил две неприятные новости от владельцев "МЮ"

Футбол Лишение Прав, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 18:11 Фото: wikimedia
Легендарный британский футбольный наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон в последние дни попал в немилость боссам своего родного клуба. Сначала ему отменили пожизненную пенсию, затем запретили посещать раздевалку клуба после матчей на "Олд Траффорд", сообщает Zakon.kz.

Несколько дней назад руководство "красных дьяволов" объявило, что не будет больше платить 82-летнему Фергюсону за работу послом клуба, причиной стало сокращение расходов. Самый успешный тренер в истории "МЮ", как оказалось, получал около 2 млн фунтов в год на этой должности.

Спустя время Фергюсона ждал еще "сюрприз", его попросили больше не приближаться к раздевалке клуба на стадионе "Олд Траффорд" после игр.

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Фото: Instagram/manchesterunited

В самом клубе отрицают прямой запрет Фергюсону находиться в раздевалке команды, но составили список, кто может появляться там. Экс-наставник "МЮ" ранее часто посещал раздевалку игроков, но не регулярно.

Визит в раздевалку клуба было частью культуры "манкунианцев" на протяжении многих лет. 

В последнее время легендарный коллектив особо не блещет своими результатами. Одним из долгожданных титулов стал Кубок Англии, который был завоеван в начале лета 2024 года.   

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