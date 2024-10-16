Сэр Алекс Фергюсон получил две неприятные новости от владельцев "МЮ"
Несколько дней назад руководство "красных дьяволов" объявило, что не будет больше платить 82-летнему Фергюсону за работу послом клуба, причиной стало сокращение расходов. Самый успешный тренер в истории "МЮ", как оказалось, получал около 2 млн фунтов в год на этой должности.
Спустя время Фергюсона ждал еще "сюрприз", его попросили больше не приближаться к раздевалке клуба на стадионе "Олд Траффорд" после игр.
Фото: Instagram/manchesterunited
В самом клубе отрицают прямой запрет Фергюсону находиться в раздевалке команды, но составили список, кто может появляться там. Экс-наставник "МЮ" ранее часто посещал раздевалку игроков, но не регулярно.
Визит в раздевалку клуба было частью культуры "манкунианцев" на протяжении многих лет.
В последнее время легендарный коллектив особо не блещет своими результатами. Одним из долгожданных титулов стал Кубок Англии, который был завоеван в начале лета 2024 года.