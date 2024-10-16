"Барыс" остался на последнем месте в таблице Восточной конференции
Фото: Instagram/barys_official
По итогам матча 16 октября "Барыс" не смог подняться с последнего места, сообщает Zakon.kz.
На это повлиял проигрыш уфимскому ХК "Салават Юлаев" в матче КХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:3.
Астанинцы по-прежнему занимают последнюю 12-ю строчку в таблице Восточной конференции, набрав семь очков в 16 матчах. Для команды это восьмой матч под руководством олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева. При новом тренере клуб выиграл два матча.
На днях клуб проинформировал о травмах у Кирилла Савицкого и Романа Старченко.
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