"Барыс" остался на последнем месте в таблице Восточной конференции

По итогам матча 16 октября "Барыс" не смог подняться с последнего места, сообщает Zakon.kz.

На это повлиял проигрыш уфимскому ХК "Салават Юлаев" в матче КХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:3.

Астанинцы по-прежнему занимают последнюю 12-ю строчку в таблице Восточной конференции, набрав семь очков в 16 матчах. Для команды это восьмой матч под руководством олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева. При новом тренере клуб выиграл два матча.

На днях клуб проинформировал о травмах у Кирилла Савицкого и Романа Старченко.